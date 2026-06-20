Gorko kajanje zbog odlaska - Britanija ponovo razmišlja o EU

U intervjuu uoči desete godišnjice referenduma o Bregzitu sledeće nedelje, Barnije je rekao da ne vidi prepreku da Ujedinjeno Kraljevstvo zadrži funtu i ostane van Šengenskog prostora bez pasoša ako se ponovo pridruži Uniji, javlja Slobodna Dalmacija.

Podsetimo da je poslednjih godina, posebno nakon izlaska iz EU, Britanija imala male ili nikakve stope ekonomskog rasta, a zaostaje i u drugim oblastima. Deo toga, prema analitičarima, rezultat je ishitrene i neozbiljne odluke o izlasku iz EU. A sada postoji i pretnja da Škotska želi nezavisnost.

Škoti su ubedljivom većinom glasali za ostanak u Evropskoj uniji, za razliku od Engleza. I Škoti vrše pritisak na vladu u Londonu – vratite se u EU ili pustite nas da postanemo nezavisni i odmah uđemo u Uniju.

Barnijeovi komentari bacaju ozbiljnu sumnju na tvrdnje nekih uticajnih glasova, uključujući poljskog ministra spoljnih poslova, da bi Velika Britanija mogla biti primorana da prihvati manje povoljne uslove za povratak u blok.

Oni će biti viđeni kao podsticaj onima koji se zalažu za ponovni ulazak Velike Britanije u EU, a ankete pokazuju da je podrška ponovnom ulasku jača kada su stari uslovi na stolu, izveštava Gardijan. Prema ugovorima EU, sve države članice su dužne da usvoje evro, osim Danske, koja ima trajno izuzeće.

Nove države članice su takođe zakonski obavezne da pristupe Šengenskom prostoru bez pasoša kada ispune neophodne tehničke, pravne i bezbednosne uslove.

Barnije, koji i dalje ima značajan uticaj u Briselu i bio je premijer Francuske 2024. godine, rekao je da veruje da bi Velika Britanija ponovo mogla da dobije izuzeća s obzirom na postojeće presedane.

Rekao je: "Govorim o Šengenu, govorim o jedinstvenoj valuti: postoje i druge države članice koje nisu u njima. Sasvim je moguće da postoje izuzeci u tim oblastima".

Pet od 13 zemalja koje su se pridružile EU od 2004. godine još uvek nisu usvojile jedinstvenu valutu. Ugovori ne predviđaju precizan rok za pridruživanje Evrozoni.

Irska je jedina država članica EU sa formalnim izuzećem iz Šengenskog prostora bez pasoša.

Barnije, koji je kasnije bio savetnik Evropske komisije za Bregzit pre nego što se vratio u francusku politiku, rekao je da neće komentarisati da li bi Velika Britanija mogla da zadrži i povraćaj novca koji je obezbedila Margaret Tačer, a koji je smanjio britanske uplate u budžet EU.

Rekao je: "DNK Evropske unije je solidarnost, da razvijenije zemlje pomažu drugima... Videćemo da li će Velika Britanija odlučiti da zatraži ponovno članstvo. To će biti izbor i predmet pregovora. Tada ću biti spreman da dam besplatan savet".

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