EUR EUR 117,05 117,40din 117,75
USD USD 102,44 102,75din 103,06
CAD CAD 72,35 72,56din 72,78
AUD AUD 71,62 71,83din 72,05
GBP GBP 134,88 135,28din 135,69
CHF CHF 126,63 127,01din 127,40
KURSNA LISTA

Svet

I danas skupo plaćaju istorijski razvod - prošlo je 10 godina od Bregzita

Pre deset godina Britanija je odlučila da napusti svoje unosno članstvo u najvećem jedinstvenom tržištu na svetu. Od tada neprestano plaća cenu te odluke.

Autor:  Stanko Stamenković
22.06.2026.10:48
0
I danas skupo plaćaju istorijski razvod - prošlo je 10 godina od Bregzita
Foto: Bogdan Pictures / Shutterstock.com
Veliki trenutak za Srbiju - Beograd domaćin globalnog ekonomskog kongresa
Foto: Alo.rs
 Veliki trenutak za Srbiju - Beograd domaćin globalnog ekonomskog kongresa
Prethodna vest
"Sve što je oblikovalo ekonomiju pada" - Vučić upozorio na globalni preokret
Foto: Bizportal
 "Sve što je oblikovalo ekonomiju pada" - Vučić upozorio na globalni preokret
Sledeća vest

Dana 23. juna 2016. godine referendum o Bregzitu označio je početak dugotrajnog razvoda Ujedinjenog Kraljevstva od Evropske unije. U tesnom glasanju, 51,9 odsto Britanaca opredelilo se za izlazak iz EU, dok je 48,1 odsto glasalo za ostanak. Ta prelomna odluka pokrenula je period političke nestabilnosti i ekonomskih potresa čije se posledice osećaju i deceniju kasnije.

Neizvesnost u vezi sa liderstvom koja trenutno potresa vladajuću Laburističku partiju može se posmatrati kao najnoviji oblik turbulencija koje je Bregzit uneo u samo srce britanske politike. Ni za ekonomiju nije doneo ništa dobro. Istina, neka od najcrnjih predviđanja nisu se ostvarila, poput trenutne recesije ili sloma tržišta nekretnina. Ipak, ekonomisti se uglavnom slažu da je izlazak iz EU oslabio potencijal britanske privrede za rast, pri čemu procene govore o gubitku između 2 i čak 8 odsto mogućeg ekonomskog učinka, piše CNN, prenosi Jahu Fajnens.

Širok raspon procena pokazuje koliko je teško precizno izdvojiti uticaj Bregzita na ekonomiju, imajući u vidu kasnije šokove poput pandemije kovida-19 i energetske krize izazvane ratom u Ukrajini. Ipak, teško je tvrditi da je Bregzit doneo bilo šta osim štete. Usporio je poslovne investicije, smanjio produktivnost i negativno uticao na životni standard.

„Bregzit predstavlja stalnu kočnicu za ekonomiju“, rekao je Majkl Sonders, viši savetnik u konsultantskoj kući Oksford Ekonomiks i bivši zvaničnik Banke Engleske. On smatra da Bregzit i dalje smanjuje bruto domaći proizvod u odnosu na nivo koji bi bio dostignut da je zemlja ostala u EU, što umanjuje budžetske prihode države i dovodi do povećanja poreza i smanjenja javne potrošnje.

Čak i Džulijan Džesop, nezavisni ekonomista koji je podržavao izlazak iz EU, priznaje da je početni efekat Bregzita „jasno bio negativan“. Međutim, smatra da su troškovi bili manji nego što se strahovalo i da će vremenom slabiti.

Nema obećanog boljitka

Ako je teško precizno izračunati troškove Bregzita, još je teže pronaći koristi koje su zagovornici izlaska obećavali – manje regulacije, niži nivo imigracije, bolje finansirane javne službe i značajne nove trgovinske sporazume.

Novi trgovinski sporazumi sa zemljama poput Australije, Novog Zelanda, Indije i Japana beznačajni su u poređenju sa trgovinom između Velike Britanije i EU, koja je prošle godine vredela 856 milijardi funti.

Kada je reč o smanjenju imigracije, Bregzit je doživeo potpuni neuspeh. Neto migracija u Ujedinjeno Kraljevstvo od 2021. godine, kada je uveden novi imigracioni sistem nakon izlaska iz EU, u proseku iznosi oko 550.000 ljudi godišnje. Tokom prethodne decenije taj broj je bio oko 250.000. Godine 2023. neto migracija dostigla je gotovo 950.000 ljudi, što je istorijski rekord.

Nije stoga iznenađujuće što šest od deset Britanaca danas smatra da je Bregzit bio neuspeh. Geraint, softverski programer iz oblasti Zapadni Midlands, rekao je za CNN da je 2016. glasao za izlazak zbog zabrinutosti zbog rastuće imigracije i pritiska na zdravstveni sistem i druge javne službe.

Danas bi, kako kaže, „sto odsto“ glasao za ostanak u EU, pre svega zbog boljih mogućnosti za zaposlenje.

„Obećano nam je da ćemo kao država biti bogatiji izvan Evropske unije, ali ne osećam da se to ostvarilo. Prilike van Britanije sada mi deluju mnogo privlačnije, a ja se osećam zarobljeno“, rekao je on.

Privreda plaća cenu

Iako je referendum iz 2016. bio odlučujući, on je zapravo predstavljao tek početak dugog i bolnog procesa. Usledile su godine neizvesnosti tokom kojih su London i Brisel pregovarali o budućim trgovinskim odnosima.

Tek u januaru 2020. godine Velika Britanija je formalno napustila EU, dok je trgovinski sporazum potpisan krajem iste godine. Tada su za kompanije počeli pravi problemi – carinske kontrole, granične provere i ogromna količina dodatne dokumentacije.

Pre Bregzita, Britanija je bila deo carinske unije i jedinstvenog tržišta EU, što je omogućavalo slobodan protok robe, ljudi i kapitala. U praksi je to značilo da je farmer iz jugoistočne Engleske mogao da pošalje kamion krompira u Pariz jednako lako kao i u London.

Danas isti taj krompir mora da prođe carinske procedure i zdravstvene inspekcije pre nego što uopšte pređe granicu sa Francuskom.

„Kompanije su se prilagodile, ali je sve postalo komplikovanije“, rekao je Ben Flečer, direktor organizacije Logistics UK. „To je povećalo troškove i otežalo prodaju na tržištu koje je i dalje naše najveće.“

Nemački industrijski gigant Boš navodi da njegova britanska filijala sada obrađuje oko 10.000 uvoznih transakcija godišnje, dok ih je pre Bregzita bilo svega 40. Zbog dodatne administracije kompanija je formirala posebno odeljenje sa gotovo desetak zaposlenih.

Boš i dalje smatra Britaniju privlačnim mestom za poslovanje, ali su male firme mnogo teže podnele promene. Hiljade njih potpuno su obustavile trgovinu sa EU, dok mnoge druge razmišljaju o istom potezu.

Godišnja istraživanja Britanskih privrednih komora od 2021. godine pokazuju da većina kompanija smatra kako trgovinski sporazum sa EU ne pomaže rastu prodaje.

„To je stalni problem koji polako nagriza trgovinu“, kaže Vilijam Bejn, direktor sektora za trgovinsku politiku u toj organizaciji.

Posledice se jasno vide u statistici. Izvoz britanske robe opao je u odnosu na druge velike ekonomije još od 2016. godine. Zabrinjava i činjenica da pad nije ograničen samo na tržište EU, što sugeriše da je Bregzit negativno uticao na britansku robnu trgovinu u celini.

London je ostao finansijska sila

Dok je trgovina robom pretrpela udarac, izvoz usluga nastavlja da raste. Velika Britanija je drugi najveći svetski izvoznik usluga, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, a ujedno i najveći neto izvoznik finansijskih usluga.

To je posebno važno jer su finansijske i povezane profesionalne usluge prošle godine činile 11 odsto ukupne ekonomske proizvodnje zemlje i zapošljavale oko 2,5 miliona ljudi.

Strahovanja da će londonski Siti izgubiti status evropske finansijske prestonice pokazala su se preteranim. Velika Britanija i dalje je najprivlačnija evropska destinacija za strane investicije u finansijskom sektoru. Između 2015. i 2025. godine zemlja je privukla 949 projekata stranih direktnih investicija u finansijske usluge, više nego Francuska i Nemačka zajedno.

„Ne mislim da smo videli bilo kakav opšti pad značaja Ujedinjenog Kraljevstva kao centra finansijskih usluga“, rekao je Endru Pilgrim iz kompanije EY. „London i dalje ostaje globalni finansijski centar ovog dela sveta.“

Povratak u EU nije na dnevnom redu

Uprkos ekonomskim posledicama, malo je britanskih političara i poslovnih lidera koji zagovaraju poništavanje Bregzita i povratak u Evropsku uniju. Jedan od razloga jeste to što je pitanje i dalje duboko politički podeljeno.

Povratak u EU doneo bi novu neizvesnost kompanijama koje se tek sada privikavaju na postojeće trgovinske odnose, smatra Šon Mekgajer iz Konfederacije britanske industrije.

Prema njegovim rečima, to „nije tema današnjice“.

Od dolaska Laburističke partije na vlast 2024. godine i obećanja premijera Kir Starmer o „resetovanju“ odnosa sa Briselom, Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropska unija uspostavili su bližu saradnju, posebno u oblasti bezbednosti i odbrane. Postoje nade i za nove sporazume u drugim sektorima, poput prehrambene industrije.

Ipak, mnogi sumnjaju da će takvi dogovori značajno podstaći privredni rast. Potpuni povratak pristupu evropskom tržištu zahtevao bi da Britanija ponovo prepusti deo regulatorne samostalnosti Briselu, što je bilo jedno od ključnih pitanja tokom kampanje za Bregzit.

Džesop smatra da bi Britanija trebalo bolje da iskoristi slobodu stečenu izlaskom iz EU kako bi smanjila birokratiju i trgovinske prepreke prema ostatku sveta.

Međutim, čak ni najvatreniji zagovornici Bregzita ne mogu da ignorišu činjenicu da se tik uz Britaniju nalazi ogromno evropsko tržište.

„Važno je shvatiti da se svet dramatično promenio od referenduma“, zaključio je Mekgajer.

„Živimo u novom globalnom trgovinskom poretku: Sjedinjene Države su nepredvidive, Kina je agresivnija, Indija sve snažnija. Zato ima smisla da Velika Britanija nastoji da unapredi trgovinske odnose sa svojim najbližim i najvećim trgovinskim partnerom.“

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 

 

Velika Britanija Bregzit

Povezane vesti

Gorko kajanje zbog odlaska - Britanija ponovo razmišlja o EU
Foto: Freepik/Ilustracija

Gorko kajanje zbog odlaska - Britanija ponovo razmišlja o EU

07:37 | 0
Od čega će da žive - Britanci masovno prazne penzione račune
Foto: mark gusev/shutterstock

Od čega će da žive - Britanci masovno prazne penzione račune

12:30 | 0
Britanija zabranjuje društvene mreže mlađima od 16 godina
Foto: Pexels

Britanija zabranjuje društvene mreže mlađima od 16 godina

11:32 | 0
Kraj jedne ere - Britanci uvode potpuno novi dizajn novčanica
Foto: Krakenimages.com/Shutterstock

Kraj jedne ere - Britanci uvode potpuno novi dizajn novčanica

12:06 | 0
Sankcije padaju u vodu - ublažavaju se ograničenja za rusku naftu 
Foto:Shutterstock

Sankcije padaju u vodu - ublažavaju se ograničenja za rusku naftu 

17:31 | 0
Komentari (0)

Svet

Amerikanci konačno popustili - iranska nafta ponovo ide u svet
Foto: AU USAnakul/Shutterstock

Amerikanci konačno popustili - iranska nafta ponovo ide u svet

15:42 Svet
Kupovina iz Kine postaje skuplja - EU uvodi taksu na svaki paket iz Šejna i Temua
Foto: Arcady/Shutterstock

Kupovina iz Kine postaje skuplja - EU uvodi taksu na svaki paket iz Šejna i Temua

15:16 Svet
Borba za teritoriju na Mesecu već traje
Foto: muratart / Shutterstock.com

Borba za teritoriju na Mesecu već traje

13:56 Svet
Svet zavisi od ove rute - Ormuski moreuz na ivici novog poremećaja
Foto: Boukhatala Chamseddine/Shutterstock

Svet zavisi od ove rute - Ormuski moreuz na ivici novog poremećaja

12:34 Svet
Od Fejsbuka do milijardi - kako je Čamat Palihapitija izgradio bogatstvo veće od 1,2 milijarde dolara
Foto: Shutterstock / Mamun_Sheikh

Od Fejsbuka do milijardi - kako je Čamat Palihapitija izgradio bogatstvo veće od 1,2 milijarde dolara

12:01 Svet
Čak ni ono više nije svačije - milijarderi tiho kupuju nebo
Foto: Efasein / Shutterstock.com

Čak ni ono više nije svačije - milijarderi tiho kupuju nebo

11:54 Svet
Rafovi prazni, a cene skaču - Nemačka pod pritiskom nestašice
Foto: DirkVG/Shutterstock

Rafovi prazni, a cene skaču - Nemačka pod pritiskom nestašice

11:52 Svet
To još niko nije pokušao - izgradiće potpuno novi glavni grad, usred pustinje
Foto: Ayman Zaid / Shutterstock.com

To još niko nije pokušao - izgradiće potpuno novi glavni grad, usred pustinje

10:11 Svet
Dvostruka zabrana - 46 kompanija iz SAD na "crnoj listi" uvoza u Kinu  
Foto: Shutterstock

Dvostruka zabrana - 46 kompanija iz SAD na "crnoj listi" uvoza u Kinu  

10:10 Svet
Svi govore o Nvidiji a jedna druga kompanija je napravila pravi AI bum - akcije joj skočile više 340 odsto 
pixabay.com/AcidCrow

Svi govore o Nvidiji a jedna druga kompanija je napravila pravi AI bum - akcije joj skočile više 340 odsto 

09:50 Svet

Najnovije

Najčitanije

3min

Više od 6.700 ljudi iz Srbije i inostranstva se prijavilo za volontiranje na Expu 2027

10min

Povlači se automobil sa tržišta Srbije - postoji rizik od povreda putnika u slučaju sudara

12min

Amerikanci konačno popustili - iranska nafta ponovo ide u svet

29min

Beogradska berza prometovala preko 1,29 miliona dinara

38min

Kupovina iz Kine postaje skuplja - EU uvodi taksu na svaki paket iz Šejna i Temua

1D

Poduhvat veka - gradnja megakule stigla je do stotog sprata, cilj je 167

24H

Blago Bosne - pod nogama imaju 200.000 tona kritičnog metala

1D

Za 4 ili 5 dana otvaranje autoputa do Kraljeva

1D

Veliki rez - bez pomoći od 300 evra ostaje 400.000 ljudi u Nemačkoj

1D

Letovanje jeftinije i do 80 odsto - otkrijte udarne termine i tajnu šemu

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,75
USD USD 102,44 102,75 103,06
CAD CAD 72,35 72,56 72,78
AUD AUD 71,62 71,83 72,05
GBP GBP 134,88 135,28 135,69
CHF CHF 126,63 127,01 127,4

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.247,00 €
ETH ETH 1.517,48 €
LTC LTC 39,39 €
DOT DOT 0,84 €
BCH BCH 174,57 €
LINK LINK 6,93 €
BNB BNB 517,34 €
XMR XMR 282,36 €
Powered by CoinGecko API