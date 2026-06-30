"Država preuzima deo troškova za veliki broj lekova, čime će biti značajno smanjene njihove cene i doplate koje plaćaju građani. Istovremeno, proširuje se lista lekova koji će biti dostupni na recept, kako bi neophodna terapija bila pristupačnija većem broju pacijenata", napisao je Mali na Instagramu.

Ministar poručuje da država nastavlja sa ulaganjem u zdravstveni sistem.

"Novim merama obezbeđena su i dodatna ulaganja u inovativne terapije za lečenje najtežih oboljenja. Nastavljamo da ulažemo u zdravstveni sistem, veći životni standard i sigurniju budućnost za sve građane", naveo je ministar.

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