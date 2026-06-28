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Spejsiks zvanično ulazi u "tehnološki klub" Nasdaq-100

Kompanija Spejsiks (SpaceX) je postao jedno od najbrže dodatih preduzeća u indeks Nasdaq-100, što je pokrenulo novi talas kupovine od strane pasivnih investitora manje od mesec dana nakon spektakularnog javnog debija kompanije.

 

Autor:  Stanko Stamenković
28.06.2026.09:05
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Spejsiks zvanično ulazi u "tehnološki klub" Nasdaq-100
Foto: rblfmr / Shutterstock.com
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Nasdaq je u petak nakon zatvaranja berze objavio da li SpaceX ispunjava uslove za uključivanje u referentni tehnološki indeks. Ako kompanija ispuni zahteve, fondovi koji prate indeks i drugi sponzori proizvoda počeće da kupuju akcije nakon zatvaranja tržišta 6. jula, a SpaceX će zvanično ući u Nasdaq-100 pre početka trgovanja 7. jula.

Više od 800 milijardi dolara prati ovaj indeks, uključujući Invesco QQQ Trust (QQQ), koji je jedno od najpopularnijih hartija kojima se svakodnevno trguje i smatra se barometrom za rast tržišta veštačke inteligencije, piše CNBC, prenosi Blic.

Očekuje se da će kompanija iz oblasti vazduhoplovstva i satelita ući u indeks sa udelom manjim od 1%.

Brzo dodavanje učinilo bi kompaniju lona Muska jednom od prvih koja koristi nedavno usvojeni Nasdakov ubrzani okvir za uključivanje novoizlistanih kompanija. Ove promene omogućavaju da neke velike IPO kompanije postanu deo Nasdaq-100 već nakon 15 dana trgovanja, što značajno skraćuje ranije mnogo duži period čekanja.

Prema prethodnom okviru, investitori koji prate Nasdaq-100 morali su da čekaju mesecima pre nego što dobiju izloženost novoizlistanim tržišnim gigantima.

Uključivanje bi moglo stvoriti još jedan izvor potražnje za kompanijom, koji je od svog debija 12. juna bio jedna od najaktivnije trgovanim akcijama. Indeksni fondovi i ETF-ovi vezani za Nasdaq-100 moraće da kupuju akcije kako bi uskladili novu strukturu indeksa, dok bi i aktivni menadžeri koji pažljivo prate indeks mogli da prilagode svoje pozicije.

Pošto je javno dostupni broj akcija kompanije SpaceX i dalje mali u poređenju sa ukupnom tržišnom kapitalizacijom, čak i skroman udeo u indeksu može zahtevati značajne kupovine od strane pasivnih investicionih vozila.

Ranije ovog meseca, S&P Dow Jones Indices odbio je da uvede sličan ubrzani proces za S&P 500. Zbog toga SpaceX i dalje nije podoban za uključivanje u S&P 500 zbog posebnih zahteva tog indeksa u pogledu profitabilnosti i trajanja poslovanja.

Vol strit: Nasdak pada peti dan zaredom

Ipak, Nasdak Kompozit je u petak zabeležio peti uzastopni gubitak, jer su se investitori okrenuli od ključnih tehnoloških akcija ka defanzivnijim delovima tržišta.

Indeks usmeren ka tehnologiji pao je za 0,24% i zatvorio se na 25.297,62, dok je S&P 500 pao za 0,05% na 7.354,02. Industrijski prosek Dau Džonsa izgubio je 44,51 poena, ili 0,09%, na 51.876,11.

S&P 500 je pao za skoro 2% ove nedelje, dok je Nasdak pao za 4,6% tokom tog perioda. Dau Džons je nadmašio očekivanja, porasvši za 0,6% za nedelju dana.

Akcije čipova su pale nakon što je Njujork Tajms objavio da OpenAI razmatra odlaganje svoje početne javne ponude do sledeće godine zbog loših rezultata kompanijeSpejsX nakon njegovog debija i opšte volatilnosti akcija povezanih sa veštačkom inteligencijom.

Izveštaj je izazvao zabrinutost zbog „održivosti njihove potrošnje na infrastrukturu s obzirom na kašnjenje u finansiranju na tržištu kapitala“, napisali su trgovci banke JPMorgan u napomeni.

"Odlaganje početne javne ponude OpenAI-ja „moglo bi usporiti tempo potrošnje na infrastrukturu“, rekao je Adam Krisafuli iz kompaije Vital Knowledge.

Akcije kompanijeMicron Technology pale su za više od 6%, dok su Advanced Micro Devices izgubile 2%. Akcije Intela pale su za više od 3%.

Rasprodaja na azijskim tržištima

Rasprodaja je bila posebno ozbiljna u Aziji. SoftBank Group, koja je ključni podržavalac kompanije OpenAI, predvodila je gubitke u celom regionu u petak, pavši za više od 12%. Južnokorejske akcije su završile naglo niže, pri čemu je Kospi pao za 5,81% na 8.411,21, a Kosdaq za 4,10% na 851,37, jer je široka rasprodaja tehnoloških akcija zahvatila region.

Ros Mejfild, investicioni strateg u firmi Baird, veruje da bi rotacija mogla da traje „do jula“ zbog, delimično, „koliko su se neke akcije čipova produžile“. Ipak, on ostaje optimističan u pogledu grupe na duži rok.

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