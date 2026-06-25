Akcije Rajnmetala pale su za čak 13 odsto nakon što je nemačka vlada odustala od projekta izgradnje šest fregata F126, što je trebalo da bude najveći nemački program izgradnje ratnih brodova od Drugog svetskog rata, piše Juronjuz.

Prema pisanju nemačkog nedeljnika Der Špigel, Berlin je odlučio da otkaže projekat vredan više milijardi dolara zbog velikih kašnjenja, očekivanog povećanja troškova i drugih operativnih rizika. Iako je projekat zaustavljen, račun za poreske obveznike je već veliki. Prema podacima nemačkog Ministarstva odbrane, do trenutka otkazivanja u projekat je uloženo oko 2,3 milijarde evra.

Ovaj iznos uključuje troškove projektovanja, razvoja softvera, početka izgradnje i isplate izvođačima radova. Umesto šest velikih fregata, Nemačka naručuje osam manjih Ministar odbrane Boris Pistorijus planira da kupi osam manjih fregata klase MEKO A-200 umesto fregata F126.

TKMS je kompanija koja najviše koristi od ove odluke, kojoj su već dodeljeni novi ugovori. Akcije kompanije su porasle za oko deset procenata nakon što je vest objavljena. Nemačka je u martu odobrila kupovinu četiri broda klase MEKO A-200, a sada se očekuje da će proširiti porudžbinu na ukupno osam plovila.

Eksplozivni troškovi Projekat F126 je pokrenut tokom mandata Ursule fon der Lajen na čelu nemačkog Ministarstva odbrane. Kasnije je nastavljen kroz saradnju sa holandskim brodogradilištem Damen Shipyards.

Međutim, projekat su mučili brojni problemi i kašnjenja, a upravljanje programom je potom preuzela kompanija Lürssen Naval Vessels, koju je Rajnmetal kupio u martu 2026. Ministarstvo odbrane procenilo je da će ukupni troškovi nastavka programa premašiti 18 milijardi evra, iako je početna procena za šest fregata bila oko 10 milijardi evra.

Nemačka mornarica se okreće manjim i bržim rešenjima Fregate F126 trebalo je da budu među najvećim ratnim brodovima u Evropi.

Projektovani brodovi bi bili dugački 166 metara i deplasmana oko 10.500 tona. Nasuprot tome, fregate MEKO A-200 su dugačke oko 120 metara i imaju deplasman od oko 4.200 tona.

Prema pisanju nemačkih medija, vrh mornarice podržao je odluku ministra odbrane da napusti skup projekat i okrene se manjim, jeftinijim i brže dostupnim plovilima.

Ormuski moreuz dodatno povećava značaj nemačke mornarice Odluka dolazi u vreme kada Nemačka, zajedno sa Francuskom i Ujedinjenim Kraljevstvom, razmatra moguće učešće u obezbeđivanju plovidbe kroz Ormuski moreuz nakon sukoba između SAD i Irana.

Nemačka je već poslala fregatu "Fulda" i logistički brod "Mozel" na Bliski istok sa oko 140 pripadnika Bundesvera. Prema anketi javnog mnjenja koju je sproveo ZDF Politbarometer, 57 odsto Nemaca podržava moguće učešće nemačke vojske u misiji obezbeđivanja plovidbe kroz Ormuski moreuz, dok se 38 odsto ispitanika protivi tome.

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