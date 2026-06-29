Međutim, ponuda na portalu eAukcija Ministarstva pravde pokazuje da se putem elektronskih javnih nadmetanja prodaje mnogo širi spektar imovine.

Pored nekretnina, na aukcijama se redovno mogu pronaći automobili, kamioni, traktori, radne i poljoprivredne mašine, industrijska oprema, alat, nameštaj i bela tehnika.

Među aktuelnim oglasima ovih dana pažnju privlači i mašina za pranje veša, što pokazuje da predmet izvršenja može biti praktično svaka pokretna stvar koja ispunjava zakonske uslove za prodaju.

Šta će se u određenom trenutku naći na portalu zavisi isključivo od imovine koja je predmet izvršnog postupka, zbog čega se ponuda svakodnevno menja.

Na portalu eAukcija trenutno i tokom godine mogu se pronaći:

stanovi i kuće,

građevinsko i poljoprivredno zemljište,

poslovni prostori i lokali,

automobili, kamioni i traktori,

poljoprivredne i radne mašine,

industrijska oprema,

nameštaj,

bela tehnika,

kao i druge pokretne stvari koje su predmet izvršenja.

Elektronska javna nadmetanja sprovode se preko portala eAukcija Ministarstva pravde. Građani mogu da pregledaju aktivne aukcije i osnovne informacije o predmetima koji se prodaju, dok je za učešće u nadmetanju potrebno registrovati se i ispuniti uslove propisane Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Sistem elektronskih aukcija uveden je kako bi postupak prodaje bio transparentniji, efikasniji i dostupniji svim zainteresovanim učesnicima, piše Dnevnik.

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