Međutim, ponuda na portalu eAukcija Ministarstva pravde pokazuje da se putem elektronskih javnih nadmetanja prodaje mnogo širi spektar imovine.
Pored nekretnina, na aukcijama se redovno mogu pronaći automobili, kamioni, traktori, radne i poljoprivredne mašine, industrijska oprema, alat, nameštaj i bela tehnika.
Među aktuelnim oglasima ovih dana pažnju privlači i mašina za pranje veša, što pokazuje da predmet izvršenja može biti praktično svaka pokretna stvar koja ispunjava zakonske uslove za prodaju.
Šta će se u određenom trenutku naći na portalu zavisi isključivo od imovine koja je predmet izvršnog postupka, zbog čega se ponuda svakodnevno menja.
Na portalu eAukcija trenutno i tokom godine mogu se pronaći:
- stanovi i kuće,
- građevinsko i poljoprivredno zemljište,
- poslovni prostori i lokali,
- automobili, kamioni i traktori,
- poljoprivredne i radne mašine,
- industrijska oprema,
- nameštaj,
- bela tehnika,
- kao i druge pokretne stvari koje su predmet izvršenja.
Elektronska javna nadmetanja sprovode se preko portala eAukcija Ministarstva pravde. Građani mogu da pregledaju aktivne aukcije i osnovne informacije o predmetima koji se prodaju, dok je za učešće u nadmetanju potrebno registrovati se i ispuniti uslove propisane Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.
Sistem elektronskih aukcija uveden je kako bi postupak prodaje bio transparentniji, efikasniji i dostupniji svim zainteresovanim učesnicima, piše Dnevnik.
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