Nova jahta, prva od dve planirane, deo je strategije oživljavanja brenda "Orient Express", koji danas, pored luksuznih hotela, razvija i istorijski voz u art deko stilu, čije je pokretanje još u pripremi, prenosi Reuters.



Bazan je u intervjuu za tu agenciju rekao da novostvoreno bogatstvo, pre svega zahvaljujući razvoju veštačke inteligencije, stvara novu kategoriju klijenata koji su sve više usmereni ka jedinstvenim iskustvima, a ne materijalnim dobrima.



"Kada postanete veoma bogati, novac više nema isto značenje. Ono što postaje važno jeste priznanje i društveni status", naveo je Bazan.



Prema istraživanju konsultantske kuće "Bain", objavljenom ove sedmice, potrošnja na vrhunska iskustva ove godine mogla bi da poraste između devet i 11 odsto, dok se rast tržišta lične luksuzne robe procenjuje na svega jedan do četiri odsto.



Bazan je dodao da najbogatiji klijenti, koji već poseduju više nekretnina, automobila i satova, sve više traže jedinstvena životna iskustva.



On je potvrdio i da "Accor" i "LVMH" imaju međusobne opcije za preuzimanje udela u zajedničkom poslu u narednim godinama.



Prema procenama, vrednost imovine brenda "Orient Express" iznosi oko milijardu evra.



Prva luksuzna jahta kompanije već se pozicionira kao mesto okupljanja najbogatijih tokom prestižnih događaja, poput Filmskog festivala u Kanu i trke Formule 1 u Monaku.



Cena četvorodnevnog krstarenja košta od oko 25.000 evra za apartman, dok su na brodu zastupljeni brojni brendovi LVMH, uključujući salon lepote "Guerlain " i konjak "Henessy", koji se nalazi u najluksuznijim apartmanima.

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