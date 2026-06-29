Na aukcijama se prodaju njene Birkin torbe, luksuzni automobili, jahte i druga vredna imovina, ali je prikupljeni novac i dalje neznatan u poređenju sa dugom koji prema sudskim dokumentima iznosi oko 27 milijardi dolara.

Čong Mi Lan je proglašena krivom za centralnu ulogu u finansijskoj prevari vrednoj oko 44 milijarde dolara, kroz koju su ona i njeni saradnici izvukli ogromna sredstva iz jedne od najvećih banaka u Vijetnamu.

Prvobitno je 2024. godine osuđena na smrtnu kaznu zbog pronevere 12 milijardi dolara, ali je nakon ukidanja smrtne kazne za to krivično delo u Vijetnamu kazna preinačena u doživotni zatvor.

Među najvrednijim predmetima koji su završili na aukciji našle su se dve Hermes Birkin torbe, prodate za oko 539.000 dolara, uprkos njenom zahtevu da ostanu u porodici kao uspomena deci i unucima, piše Newmoney

Na prodaji su se našli i luksuzni automobili, uključujući Majbah, BMW i Leksus, dok vlasti bez uspeha pokušavaju da pronađu kupce za njene jahte, koje su više puta ponuđene na aukciji uz snižavanje početne cene.

Prema navodima CNN-a, prodaja zaplenjene luksuzne imovine u Vijetnamu često traje godinama, pa su pojedini predmeti više od deset puta ponuđeni na aukciji bez uspeha.

Iako se rasprodaja nastavlja, prikupljeni iznos predstavlja samo mali deo sredstava potrebnih za obeštećenje žrtava jedne od najvećih finansijskih prevara u savremenoj istoriji.

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