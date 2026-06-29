Blok Golfech 2 na reci Garoni je privremeno isključen sa mreže zbog velikih vrućina, pokazuju podaci mrežnog operatera RTE i francuske elektroprivrede (EDF), piše Tanjug.



Nuklearne elektrane su projektovane da rade na ekstremno visokim spoljnim temperaturama i vrelina ne utiče na njihovu funkcionalnu bezbednost, a problem koji se javlja tokom leta je isključivo pitanje termalnog opterećenja reka, prenosi portal Nuklearna perspektiva.



Nuklearke koje koriste takozvani otvoreni sistem hlađenja uzimaju vodu iz reke, koriste je za hlađenje kondenzatora i potom je vraćaju nazad u rečni tok, blago zagrejanu, obično za nekoliko stepeni.



Kada su spoljne temperature ekstremne, kao što je zabeleženo ovih dana kada su temperature u Francuskoj prešle 44 stepeni celzijusa, same reke se prirodno zagreju.



Kako je navedeno, francuski ekološki propisi striktno ograničavaju maksimalnu dozvolu temperaturu rečne vode nizvodno od elektrane, što je za Garonu oko 28 stepeni celzijusa, kako bi se zaštitio živi svet, pre svega ribe i rečna flora.



Kada reka sama po sebi dostigne tu kritičnu tačku, EDF je zakonski obavezan da smanji snagu reaktora ili ga potpuno zaustavi, kako vraćena voda ne bi dodatno podigla temperaturu reke i ugrozila biosferu.



Reaktori se ne gase zato što "ne mogu da rade" već da bi se sprečilo pregrevanje reka.



Ovo sezonsko ograničenje nije univerzalna mana nuklearne tehnologije već specifičnost lokacije i izabranog sistema hlađenja.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.