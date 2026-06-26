Njegov restoran Kafi BBQ u Irvingu u prvoj godini poslovanja ostvario je prihod od skoro 2,3 miliona dolara i očekuje se da će ove godine prihod biti još veći. Iako sada radi duže i živi od ušteđevine, Abdul-Kafi kaže da ne žali zbog odlaska iz tehnološke industrije.

Od velikih tehnoloških kompanija do potpunog zaokreta

On je proveo 14 godina radeći u tehnološkim kompanijama poput Microsofta, Googlea, YouTubea, Shopifyja i Cruisea. Na vrhuncu karijere zarađivao je 450.000 dolara godišnje, ali je vremenom postao razočaran industrijom.

Prema njegovim rečima, posao se sve više fokusirao na profit, a sve manje na stvarni uticaj na ljude i biznise.

Odlazak iz Silicijumske doline i pad plate

Sa 33 godine napustio je San Francisko i prešao na posao u verskoj neprofitnoj organizaciji u Teksasu, prihvativši smanjenje plate od više od 50 odsto. Tokom rada u neprofitnom sektoru nastavio je da organizuje večere i roštilje za prijatelje. Počeo je da priprema halal brisket, a ljudi su mu govorili da takvu hranu ne mogu da pronađu drugde.

Mnogi su isticali i da izbegavaju klasične BBQ restorane zbog mogućnosti kontaminacije svinjetinom, čak i kada se služi govedina. Tada je počeo da razmišlja o tome da na tržištu postoji prostor za nešto novo u okviru teksaškog roštilja.

Restoran koji je eksplodirao od prvog dana

Kafi BBQ je otvoren u decembru 2024. godine. Pripremljena količina hrane za tri dana rasprodata je već prvog dana, pa je tim počeo da kuva ponovo iste večeri. Restoran je kasnije dobio i priznanja - magazin D Magazine uvrstio ga je među 12 najboljih BBQ restorana u oblasti Dallas-Fort Worth, dok ga je Eater svrstao među 15 najboljih novih restorana u SAD.

Prošle godine prihod je bio nešto ispod 2,3 miliona dolara, a očekuje se da će dostići i do četiru miliona ove godine. Ipak, vlasnik navodi da sebi još uvek nije isplatio nijednu platu i da živi od ušteđevine.

Visoki troškovi u ugostiteljstvu

Poslovanje roštilj restorana izuzetno je skupo. Troškovi hrane iznose oko 125.000 dolara mesečno, radne snage oko 50.000, dok su kirija i ostali troškovi dodatnih oko 215.000 dolara mesečno. Iako je posao sada profitabilan na mesečnom nivou, početna investicija od oko milion dolara još uvek nije u potpunosti vraćena.

Više rada, ali i veće zadovoljstvo

Iako sada radi 70 do 80 sati nedeljno - više nego u tehnološkom sektoru - Abdul-Kafi kaže da ga posao ispunjava više nego ranije. Dok je u tehnologiji radio u manjem krugu ljudi, sada svakodnevno upoznaje goste iz različitih zajednica. Oko polovine mušterija je halal orijentisano, dok druga polovina nije.

Zahvaljujući tome što nema svinjetinu i garantuje odsustvo kontaminacije, restoran privlači i ljude koji se inače ne osećaju uključeno u klasične BBQ objekte.

Tehnologija i roštilj imaju više zajedničkog nego što deluje

Iako je napustio tehnološku industriju, mnoge veštine je preneo u novi biznis. Pre otvaranja restorana testirao je potražnju, prodavao hranu iz kuće i analizirao tržište. Detaljno je pratio troškove, količine mesa i procese pripreme, primenjujući pristup sličan razvoju proizvoda u tehnološkim kompanijama.

Čak i danas precizno vodi evidenciju recepata i stalno testira nove proizvode, prilagođavajući ih na osnovu povratnih informacija gostiju.

Jedan od primera je recept za "pomegranate beef belly burnt ends", koji je menjan sedam puta pre nego što je finalizovan, piše Biznis insajder (Business Insider).

Na taj način, kako kaže, roštilj i tehnologija nisu toliko različiti - oba zahtevaju stalno eksperimentisanje, analizu i unapređenje proizvoda.

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