Isplatna junskih penzija počinje 2. jula i trajaće sve do 10. jula. Prvi na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti.

Slede penzioneri iz kategorije poljoprivrednih i vojnih osiguranika. Njima će penzije na tekuće račune biti uplaćene 4. jula, dok će isplata na kućne adrese i na šalterima pošta početi 6. jula.

Poslednji koji dobijaju svoj novac su penzioneri iz kategorije zaposleni, njima će isplata penzija biti 10. jula, objavio je Fond PIO.

Podsetimo, prosečan iznos penzije za april 2026. godine iznosi 56.848 dinara.

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