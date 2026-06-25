Fon der Lajen je rekla da je obećani investicioni fond za obnovu Ukrajine, koji podržavaju EU, Francuska, Nemačka i Poljska, takođe "spreman za rad" i da bi ove godine mogao da mobiliše oko 500 miliona evra.

Ukrajina očekuje da će u naredna dva dana tokom velike konferencije o oporavku potpisati više od 160 sporazuma vrednih više od 10 milijardi evra, saopštila je u četvrtak ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.

Godišnja konferencija o oporavku Ukrajine održava se u Gdanjsku u četvrtak i petak, bez ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zbog tenzija sa Varšavom.

Kijev je u utorak, nakon nekoliko nedelja žestokih neslaganja sa Poljskom u vezi sa Drugim svetskim ratom, objavio da će ukrajinsku delegaciju predvoditi premijer Sviridenko, a ne predsednik Zelenski.

U Gdanjsku će pažnja biti usmerena na sektore koje je rat najviše pogodio: energetiku, kritičnu infrastrukturu i logistiku.

Diskusije će se takođe baviti bezbednosnim kapacitetima Ukrajine. Konferencija u Gdanjsku je peta te vrste, nakon onih u Luganu, Londonu, Berlinu i Rimu.

Po prvi put od 2022. godine, Volodimir Zelenski ne prisustvuje konferenciji, piše tportal.

Odnosi između Varšave i Kijeva su se ohladili krajem maja kada je ukrajinski šef države odlučio da jednu vojnu jedinicu nazove po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA), nacionalističkoj organizaciji osnovanoj 1942. godine, a koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.

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