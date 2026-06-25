Trenutna situacija u Splitu i okolini postala je glavna tema velike diskusije na društvenoj mreži Redit, gde su lokalni stanodavci, ugostitelji i turistički radnici detaljno analizirali broj turista, popunjenost smeštajnih kapaciteta i stvarnu potrošnju gostiju tokom letnjih meseci.

Čitavu diskusiju pokrenuo je jedan korisnik direktnim pitanjem o opštem utisku na ulicama i plažama, primetivši određene promene u gustini gužve.

"Kako vam ide sezona? Da li je ovo još jedna u nizu katastrofalnih sezona koje se spremaju, kako tvrde naši mediji? Ipak, nekako se čini da su plaže manje gužve", napisao je on.

Njegova opaska odmah je izazvala lavinu reakcija, a neki učesnici su potvrdili da je na nekim plažama manji pritisak nego prošle godine.

"Manje je ljudi na plažama. Kad bi samo ovako ostalo do kraja leta", kazao je on.

Međutim, učesnici diskusije upozoravaju da se manji broj ljudi na plažama tokom dana ne može automatski tumačiti kao pad sezone, već kao promena navika gostiju ili odlazak na druge lokacije.

"Da li je zaista manje ljudi? Iskreno sam mislio da su svi na drugim lokacijama i da je zato ovde praznije", komentarisao je jedan korisnik, dok su drugi istakli da su ključne tačke i dalje pod velikim opterećenjem.

Kao konkretan primer stabilnog saobraćaja navedena je situacija na parkinzima.

"Ako pogledate garaže na Žnjanu, sve je puno. Juče oko podneva je bilo možda dvadeset slobodnih mesta", navodi se.

Centar grada pod pritiskom

Stvarna situacija na terenu pokazuje ozbiljan nesklad između opšteg utiska prepunog grada i statistike u kalendarima rezervacija.

Dok je centar grada fizički preopterećen, neki segmenti smeštaja doživljavaju usporavanje.

Jedan korisnik je slikovito opisao paradoks gužvi na ulicama i dostupnosti slobodnih kapaciteta u aplikacijama:

"Pun sam turista. Nedavno sam prošetao od Marmontove ulice kroz Dioklecijanovu palatu do Rive i temperatura mi se činila deset stepeni viša zbog mase ljudi. Nepodnošljivo je. Međutim, kada pogledam smeštajne kapacitete, vidim mnogo slobodnih termina, čak i tokom jula. Mislim da sezona i dalje podbacuje, iako se to ne može zaključiti šetnjom gradom", ističe se.

Iskusni zakupci sa dugogodišnjom klijentelom tvrde da ne beleže nikakve minuse i da im je popunjenost na nivou prethodnih godina.

"Kao i prethodnih godina, moja popunjenost je odlična. Ne daj Bože još ovakvih 'katastrofalnih' sezona", komentarisao je jedan od njih, ukazujući da stabilni objekti ne osećaju krizu.

Rekordi u hotelskom smeštaju Zaposleni u luksuznom hotelu potvrdio je da elitni segment ponude beleži izuzetne rezultate, upoređujući trenutne brojke sa onima od prošle godine.

"Hotel je skoro potpuno rezervisan. Trenutno smo blizu 100 procenata popunjenosti, dok smo prošle godine bili između 55 i 70 odsto tokom većeg dela sezone. Cene noćenja kreću se od 350 do 1.500 evra, u zavisnosti od smeštajne jedinice i pogleda“, rekao je on.

Međutim, većina učesnika u diskusiji slaže se da ključni problem ove godine nije broj dolazaka, već činjenica da su gosti mnogo oprezniji kada troše novac van samog smeštaja.

"Broj gostiju je sličan prethodnim godinama, ali troše manje novca", otkrio je jedan komentator.

Na kraju krajeva, diskusija je pokazala da tržište počinje da filtrira ponudu i da su oni koji su neopravdano podigli cene pod najvećim pritiskom, kao i da privatni smeštaj gubi bitku sa novim hotelima.

"Moj stan je potpuno rezervisan od sredine juna do sredine septembra, a leto 2027. je već rezervisano. Oni koji su držali cene realnim uglavnom su puni, dok oni koji su neopravdano podigli cene imaju više slobodnih datuma. Ovo nije naučna fantastika", zaključio je jedan stanodavac, piše Dnevno.hr

Drugi je precizno analizirao promene na tržištu.

"Poslednjih godina su otvoreni novi hoteli. Mnogi ljudi danas radije biraju hotel sa punim ili polupansionom, teretanom, spa centrom i drugim sadržajima nego stan slične cene. Zbog toga je neki privatni smeštaj ostao pod većim pritiskom nego ranije", zaključio je on.

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