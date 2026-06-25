Popunjenost hotela je solidna, prema podacima Udruženja hotelijera. Očekivanja su ispunjena i među splavarima, nadaju se boljoj sezoni od prethodne.

U Nacionalnom parku Biogradska gora, prema prodatim kartama u prethodnom periodu, počela je veoma dobra letnja turistička sezona, rekla je za Radio Crne Gore direktorka tog Nacionalnog parka Marija Jovanović.

"Od otvaranja do 15. ovog meseca posetilo nas je 24.111 posetilaca. U narednom periodu očekujemo uzlaznu putanju u pogledu poseta, ne samo ovom zaštićenom području, već svim nacionalnim parkovima Crne Gore i Botaničkoj bašti Durmitor, kojom upravljamo", rekla je Jovanovićeva.

U Nacionalnom parku Durmitor takođe su zadovoljni početkom sezone.

"Od 20. maja, kada je otvoren Durmitorski prsten, zabeležen je značajan rast, tako da su rezultati trenutno na nivou prošle godine. Do sada je zabeleženo oko 97.000 posetilaca. Interesovanje turista ostaje veliko. Najbrojniji gosti dolaze iz zemalja Zapadne Evrope, posebno iz Poljske, zatim slede posetioci iz zemalja regiona, kao i gosti iz Republike Kine", navela je Bojana Badnjar, iz NP Durmitor.

Predsednik Udruženja hotela Crne Gore Nikola Pejović, kaže za Radio da je popunjenost u crnogorskim hotelima trenutno solidna.

"Redovno negde imamo prebukiranost, ali ta prebukiranost je za dva-tridana. Sve zavisi od toga kako se grupe poklope, ali za sada je sezona počela solidno", kaže Pejović.

Ivana Dubovina iz jednog rafting kampa ističe da su sezonu otvorili 1. maja i za sada mogu reći da su očekivanja ispunjena, piše RTCG.

"Vikendi su bili veoma dobri, dok su posete radnim danima mnogo zavisile od vremenskih uslova, što je značajno uticalo na rezervacije ove godine. Međutim, najave za naredni period su veoma ohrabrujuće i već imamo veliki broj upita i rezervacija. Očekujemo da će ova sezona biti uspešnija od prethodne, sa još većim brojem gostiju iz regiona i inostranstva", ističe Dubovina.

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