Belgijski arhitektonski biro dmvA osmislio je mobilnu mikrokuću površine svega 20 kvadratnih metara koja objedinjuje kuhinju, kupatilo, spavaću sobu i prostor za odlaganje.

Ideja je nastala nakon što lokalni urbanisti nisu odobrili dogradnju kancelarije koju je biro planirao. Umesto toga, arhitekte su osmislile mobilnu kuću neobičnog oblika koja može da se premesti na drugu lokaciju.

Model, zvanično nazvan Blob VB3, izrađen je od livenog poliestera na konstrukciji od šperploče. Prednji konusni deo može da se otvori i pretvori u verandu, dok postoji i bočni ulaz u objekat.

Posebnost enterijera je mreža ugrađenih niša koje služe kao police i prostor za odlaganje, čime je maksimalno iskorišćen svaki centimetar prostora. U kući se nalaze integrisani krevet, kompaktna kuhinja, kupatilo i krovni prozor koji dodatno osvetljava enterijer.

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Kuća ima dvostruku školjku sa izolacijom između spoljnog i unutrašnjeg zida, što doprinosi boljoj energetskoj efikasnosti.

Po dimenzijama je približno velika kao kamp-prikolica, pa se lako može transportovati i postaviti na novu lokaciju. Zbog toga može da služi kao stalni dom, vikendica, kancelarija, kuća za goste ili baštenski objekat.

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