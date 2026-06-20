Šopingujemo kao ludi - Srbi su potrošili milione na internetu za samo tri meseca

Kako se navodi, ukupno je realizovano 32,9 miliona internet kupovina, od čega 23,8 miliona na domaćim internet stranicama, dok je 9,1 milion transakcija obavljen na stranim sajtovima.

Najviše su zastupljene transakcije u dinarima, evrima i dolarima, koje zajedno čine 98,2 odsto ukupnog broja plaćanja, piše Tanjug.

Centralna banka navodi da su kupovine realizovane u dinarima porasle za 44,5 odsto, odnosno sa 16,4 miliona na 23,8 miliona, dok je njihova ukupna vrednost uvećana za 49,8 odsto, sa 48,5 milijardi na 72,6 milijardi dinara.

Kada je reč o kupovinama na stranim internet sajtovima, u poređenju sa prvim tromesečjem 2025. godine, broj plaćanja u evrima povećan je za 41,8 odsto, odnosno sa pet miliona na 7,2 miliona, dok je njihova vrednost porasla sa 205,3 miliona na 277,1 milion evra ili za 34,9 odsto.

Prema podacima NBS-a, broj internet kupovina u američkim dolarima smanjen je za 15,1 odsto, preciznije sa 1,7 miliona na 1,4 miliona, dok je njihova ukupna vrednost zabeležila rast sa 58,2 miliona na 67 miliona dolara, ili za 15 odsto u odnosu na prvo tromesečje 2025.

Od svih izvršenih internet kupovina u prvom tromesečju 2026. godine više od dve trećine (72,2 odsto) realizovano je u domaćoj valuti.

NBS ističe i da je na kraju marta ove godine broj domaćih internet prodavnica porastao na 5.948, što je za 20,2 odsto više nego na kraju prvog tromesečja 2025. godine, kada ih je bilo 4.947.

U saopštenju se precizira da navedeni podaci ne obuhvataju kupovine plaćene pouzećem robe, s obzirom na to da NBS ne raspolaže tim podacima.

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