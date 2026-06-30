Kristalno čista, očaravajuća zelena sa notama plave, uvek osvežavajuća, a za mnoge čak i hladna, sve je to glacijalna reka Are.

Duga je 288,24 kilometra, od izvora do ušća prolazi isključivo kroz Švajcarsku, leva je pritoka Rajne i kaže se da je jedna od najlepših reka za kupanje u celoj Evropi.

Na njenim obalama leži glavni grad Bern, a za njene stanovnike Are je mnogo više od reke, ona je, zapravo, način života.

Čim temperature počnu da rastu, svi oblače kupaće kostime i skaču u ovu lepoticu. Bilo da je u pitanju brzo kupanje tokom pauze za ručak, dugo plivanje posle posla ili vikend trening, provođenje vremena na reci Are je prava nacionalna zabava, u kojoj sve više uživaju mnogi turisti.

Bila je odbrambena barijera, rezervoar vode, izvor hrane i saobraćajna ruta

Leti temperatura vode retko prelazi 21 °C, a javna kupališta, od kojih mnoga imaju spasioce, puna su kupača. Hladna Aare i pogled na moćne Alpe i impresivni stari grad koji je pod zaštitom UNESKO-a, bolje od toga ne može biti!

Pored toga što je jedna od najčistijih u Evropi, ova reka je nekada služila kao odbrambena barijera, rezervoar vode, izvor hrane i saobraćajna ruta, a danas je glavna prirodna atrakcija Berna. Stanovnici švajcarske prestonice vole svoj Aare, ali se ljute kada se o njihovoj reci govori u kontekstu plivanja. Jer ako ih pitate, zapravo možete da plivate u ovoj glacijalnoj lepotici.

Aare je lepa, ali i moćna reka, a njena snaga se često potcenjuje, što može biti veoma opasno.

Zato su gradske vlasti kreirale kampanju "Da li ste bezbedni", koja rekreativnim plivačima pruža uvid u lokalne propise i upoznaje ih sa važnim savetima za bezbednost, pravilima ponašanja i pruža im sve potrebne informacije za vanredne situacije.

Uvek je vredno zapamtiti da jake struje mogu izazvati velike probleme neiskusnim plivačima. Da biste izbegli da promašite izlazna mesta iz reke, ona su označena crvenim rukohvatima na stepenicama, a duž cele obale naći ćete jasno vidljive putokaze, koji takođe pomažu u orijentaciji duž Aarea.

Rekreativcima se savetuje da redovno prate vremensku prognozu i vodostaj, konzumiranje alkohola na reci je strogo zabranjeno, neiskusni plivači obavezno treba da nose prsluke za spasavanje, a čamci treba da budu obeleženi imenom, brojem telefona i adresom vlasnika.

Naravno, meštani sve ovo imaju pod kontrolom. Leti, i mladi i stari uživaju u ploveću rekom, ostavljajući sve brige iza sebe.

U Bernu se čak kaže da se kupaći kostimi redovno suše na balkonu zgrade švajcarskog parlamenta! Skok u Aare je nezaboravno iskustvo za svakoga, a ako zaista želite da upoznate ovaj grad, najbolje je da se uputite ka, ili bolje rečeno, u Aare.

Prema mnogima, najbolja mesta za kupanje su u Ajhholcu, Marziliju i Loreni.

"Plavo zlato"

Sve u svemu, reka Aare, duž koje radi više od 40 hidroelektrana, važno je rekreativno područje za same stanovnike, ali i za njihove goste, i doprinosi visokom kvalitetu života u Bernu, piše Putni kofer.

Švajcarci svoje vodene površine, na koje su izuzetno ponosni, nazivaju "plavim zlatom", a njihove reke su najčistije u Evropi. To potvrđuju i podaci Evropske agencije za životnu sredinu, prema kojima je 2023. godine samo pet od 196 bazena u toj zemlji ocenjeno kao lošeg kvaliteta.

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