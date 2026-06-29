Tri misije za povratak uzoraka sa asteroida, godine inženjerskog rada, višestruka lansiranja, međunarodni timovi za preuzimanje kapsula, ultrasterilne laboratorije i više od milijardu dolara uloženi su da bi na Zemlju bila doneta količina materijala koja može da stane na dlan jedne ruke.

Japanska misija Hayabusa vratila je 2010. godine mikroskopska zrna sa asteroida Itokava. Hayabusa2 je 2020. donela oko 5,4 grama materijala sa asteroida Rjugu. NASA-ina misija OSIRIS-REx vratila je 2023. godine 121,6 grama uzoraka sa asteroida Beno. Kada se sve sabere, ukupna količina iznosi oko 127 grama – manje od jedne male jabuke.

Međutim, to nije dokaz da su ove misije bile rasipništvo. Naprotiv, to je podsetnik da misije povratka uzoraka nisu rudarske ekspedicije. Njihov cilj nije bio da donesu veliku količinu korisnog materijala, već da vrate kontekst, hemijski sastav, istoriju i potpuno nekontaminirane delove tela nastalih u samom začetku Sunčevog sistema, piše Spejs Dejli.

Pregledni naučni rad iz 2026. godine „The Science from Asteroid Sample Return Missions“ sažima trenutno stanje istraživanja: do sada su na Zemlju uspešno dopremljeni uzorci sa tri bliska Zemljina asteroida zahvaljujući misijama Hayabusa, Hayabusa2 i OSIRIS-REx. Autori naglašavaju da vrednost tih uzoraka leži u tome što nam pomažu da razumemo nastanak planeta, poreklo organskih jedinjenja i vode na ranoj Zemlji, kao i prirodu potencijalno opasnih asteroida.

Prva zrna bila su gotovo nevidljiva – ali su promenila nauku

Hayabusa je bila prva misija koja je uspešno vratila materijal sa nekog asteroida. Letelica je stigla do malog asteroida tipa S, Itokava, 2005. godine, dok je kapsula sa uzorcima sletela na Zemlju 2010.

Misija nije protekla bez problema. Mehanizam za uzorkovanje nije radio kako je planirano, pa se jedno vreme nije ni znalo da li kapsula uopšte sadrži asteroidni materijal.

Kasnije analize japanske svemirske agencije JAXA potvrdile su da je kapsula sadržala više od 1.500 sićušnih čestica poreklom sa Itokave. Njihova masa nije merena u gramima kao kod kasnijih misija. Radilo se o prašini, zrncima i mikroskopskim fragmentima koji su mogli da se proučavaju jedino pod veoma snažnim mikroskopima.

Ipak, upravo je taj gotovo neprimetan uzorak promenio planetarnu nauku.

Po prvi put dokazano je da je moguće prikupiti materijal sa asteroida, sačuvati ga od kontaminacije, bezbedno ga vratiti kroz Zemljinu atmosferu i raspodeliti istraživačima širom sveta. Uzorci su pokazali da su obični hondritski meteoriti na Zemlji zaista fragmenti većih asteroidnih tela.

Još važnije, Hayabusa je dokazala da čak i misija sa brojnim tehničkim problemima može doneti izuzetno vredne naučne rezultate. Njena masa bila je zanemarljiva. Pouka je bila ogromna.

Hayabusa2: više materijala, čistiji uzorci

Hayabusa2 je projektovana kao naslednik prve misije, sa pouzdanijim sistemom uzorkovanja i novom metom – ugljenikom bogatim asteroidom tipa C, Rjugu. Tokom dve uspešne operacije prikupljanja uzoraka 2019. godine, letelica je sakupila materijal koji je na Zemlju stigao 6. decembra 2020. godine. Ukupna masa iznosila je oko 5,4 grama, uključujući i uzorke gasova.

To je i dalje količina koja bi jedva napunila jednu kašičicu tamnog asteroidnog praha. Ali u poređenju sa mikroskopskim zrncima koje je vratila Hayabusa, bio je to ogroman napredak.

Veća količina omogućila je raspodelu uzoraka brojnim istraživačkim timovima i sprovođenje mnogo obimnijih hemijskih, mineraloških i izotopskih analiza. Rjugu je posebno zanimljiv zato što predstavlja jedno od hemijski najprimitivnijih tela u Sunčevom sistemu.

Njegov materijal bogat je jedinjenjima ugljenika i mineralima povezanim sa vodom, zbog čega predstavlja svojevrsnu vremensku kapsulu koja može pomoći naučnicima da razumeju kako su voda i organska jedinjenja možda dospela na mladu Zemlju.

Meteoriti mogu dati deo odgovora na ta pitanja, ali oni prolaze kroz Zemljinu atmosferu, zagrevaju se, dugo leže na tlu i menjaju se pod uticajem vode, vazduha i mikroorganizama. Kod uzoraka donetih svemirskim misijama nema te neizvesnosti.

Tačno se zna odakle potiču. Poznata je geološka lokacija na kojoj su uzeti. Njihov lanac čuvanja kontroliše se od trenutka kada je kapsula otvorena.

Zbog toga pet grama pažljivo prikupljenog materijala može sadržati više naučnih informacija nego kilogram meteorita čije je poreklo manje poznato.

OSIRIS-REx: najveći uzorak ikada vraćen sa asteroida

OSIRIS-REx bila je prva američka misija koja je uspešno vratila uzorak sa asteroida.

Letelica je stigla do Benoa, detaljno mapirala njegovu izuzetno kamenitu površinu, prikupila uzorak metodom kratkog dodira 2020. godine i spustila kapsulu u saveznu državu Juta u septembru 2023.

NASA je kasnije saopštila da konačna masa prikupljenog materijala iznosi 121,6 grama.

To je više nego dvostruko iznad prvobitnog cilja misije i predstavlja najveći uzorak asteroida ikada vraćen na Zemlju, izuzev uzoraka sa Meseca.

Naučni rad objavljen 2024. godine opisuje uzorak kao oko 120 grama ugljeničnog regolita, sa česticama koje se kreću od prašine manje od jednog mikrona do kamena dugačkog oko 3,5 centimetra. Po standardima asteroidnih misija, OSIRIS-REx je doneo mnogo materijala.

Po svakodnevnim merilima, to je manje od pola šolje šljunka i prašine. Zajedno sa uzorcima Rjugua i zrncima sa Itokave, ukupna masa i dalje ostaje oko 127 grama.

Zašto je poređenje sa jabukom varljivo

Poređenje sa malom jabukom pomaže da se razume koliko je zapravo mala ukupna količina prikupljenog materijala. Ali ono može biti i pogrešno. Jer vrednost ovih uzoraka nije u njihovoj masi. Već u informacijama koje čuvaju.

Zašto su grami sasvim dovoljni

Savremeni laboratorijski instrumenti često zahtevaju izuzetno male količine materijala. Jedna jedina čestica može se iseći, ispolirati, skenirati, rastvoriti, ispariti, fotografisati, odrediti joj starost ili analizirati atom po atom. Neki instrumenti rade sa zrncima manjim od ljudske vlasi. Jedan gram asteroidnog materijala može biti podeljen na desetine ili stotine uzoraka. Deo se analizira danas.

Deo ostaje sačuvan za buduće generacije naučnika i tehnologije koje još ne postoje. To je isti pristup koji se koristi sa uzorcima sa Meseca prikupljenim tokom programa Apollo, iz kojih se i danas dobijaju nova naučna saznanja.

Meteoriti nisu isto što i kontrolisani uzorci

Meteoriti su, u izvesnom smislu, prirodne misije povratka uzoraka. Ali oni nisu kontrolisani. Padaju kroz užarenu atmosferu, završavaju na različitim mestima na Zemlji i često godinama ili vekovima leže izloženi kiši, snegu, mikroorganizmima i hemijskim promenama.

Do trenutka kada ih naučnici analiziraju, njihov originalni hemijski sastav može biti delimično izmenjen. Kod uzoraka sa svemirskih misija situacija je potpuno drugačija. Poznata je tačna lokacija uzorkovanja. Poznati su oblik, površina i geološki kontekst asteroida. Kapsula se od trenutka sletanja tretira kao naučni artefakt najviše vrednosti. Zbog toga svako zrno nosi mnogo više informacija.

Cena po gramu je pogrešno merilo

Ako bi se ove misije procenjivale isključivo po ceni jednog grama materijala, rezultat bi delovao gotovo groteskno. Samo OSIRIS-REx koštala je približno milijardu dolara, dok su Hayabusa i Hayabusa2 zajedno dodale još stotine miliona. Kada bi se ukupan trošak podelio sa 127 grama, dobio bi se iznos koji zvuči apsurdno. Ali nauka tako ne funkcioniše. Novac nije uložen u kupovinu kamenja.

Plaćeni su razvoj raketa, svemirskih letelica, navigacionih sistema, naučnih instrumenata, komunikacija, operacija spašavanja kapsule, sterilnih laboratorija, kao i detaljno istraživanje tri različita asteroida pre nego što je ijedan uzorak stigao na Zemlju. Uz to, same misije donele su mnogo više od prikupljenog materijala.

Hayabusa je dokazala da je tehnologija moguća.

Hayabusa2 je na površinu Rjugua spustila male robote, napravila veštački krater i nastavila produženu misiju ka novim ciljevima.

OSIRIS-REx je detaljno mapirala Beno, izmerila njegovo toplotno ponašanje i unapredila razumevanje Jarkovskog efekta, koji igra važnu ulogu u predviđanju putanja asteroida.

Ipak, računica „cena po gramu“ ima određenu vrednost.

Ona pokazuje koliko je teško prići malom nebeskom telu, prikupiti materijal u uslovima gotovo nulte gravitacije, zaštititi ga od kontaminacije i bezbedno ga vratiti na Zemlju.

Mala jabuka – ogromna naučna arhiva

Ukupnih 127 grama neće biti potrošeno za nekoliko godina. Naprotiv. Samo deo uzoraka koristi se za trenutna istraživanja. Veliki deo ostaje sačuvan za buduće generacije naučnika i buduće instrumente koji će biti daleko precizniji od današnjih.

Nekoliko miligrama materijala sa Benoa ili Rjugua možda će jednog dana odgovoriti na pitanja koja danas još ne znamo ni da postavimo.

Ta pitanja uključuju poreklo organskih molekula, kretanje vode kroz mala nebeska tela, vezu između meteorita i asteroida, ali i fizičko ponašanje takozvanih „gomila šuta“ – asteroida sastavljenih od bezbroj slabije povezanih stena.

Postoji i važna dimenzija planetarne odbrane. Beno i Rjugu nisu samo muzejski eksponati.

Oni predstavljaju tipične bliske Zemljine asteroide, čija građa i struktura mogu biti presudni ukoliko čovečanstvo jednog dana bude moralo da skrene putanju nekog objekta koji preti sudarom sa Zemljom.

Razumevanje njihove unutrašnje strukture nije akademska zanimljivost. Od toga zavisi kako reaguju na Sunčevu svetlost, udare ili kontakt sa svemirskim letelicama.

Šaka materijala iz najranijih dana Sunčevog sistema

Brojka ostaje impresivna. Više od milijardu dolara, tri istorijske misije, tri različita asteroida – i svega oko 127 grama materijala. Manje od jedne male jabuke. Ali jabuka je pogrešno poređenje. Ona je obična, zamenljiva i lako dostupna. Ova zrnca nisu.

To su pažljivo odabrani delovi svetova nastalih od preostalog građevinskog materijala iz vremena kada se formirao Sunčev sistem. Prikupljeni su sa površina koje nikada ranije nisu bile u kontaktu sa Zemljom i vraćeni pod strogo kontrolisanim uslovima.

Zato njihova malobrojnost nije razlog za podsmeh, već dokaz veličine ovog dostignuća.

Ove misije nisu donele mnogo materijala.

Donele su prave male delove, sa pravih mesta i sa dovoljno geološkog i hemijskog konteksta da naučnici na Zemlji mogu postavljati pitanja na koja nijedan teleskop niti ijedan meteorit ne mogu dati jednako pouzdane odgovore.

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