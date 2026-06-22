Prema novoj Odluci o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, akciza na bezolovni benzin iznosi 64,80 dinara po litru, umesto dosadašnjih 57,60 dinara koliko je važilo do 21. juna.

Novi iznosi za benzin i dizel

Akciza na gasna ulja, odnosno dizel, povećana je sa 59,23 na 66,64 dinara po litru, dok akciza na olovni benzin sada iznosi 68,90 dinara po litru, u odnosu na prethodnih 61,24 dinara.

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Zašto je doneta odluka?

Vlada Srbije je još 14. maja donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate zbog rasta proizvođačkih cena goriva usled poskupljenja sirove nafte na svetskom tržištu.

Ta mera prvobitno je važila do 7. juna, a potom je produžena do 21. juna. Novom odlukom utvrđeni su iznosi akciza koji će biti na snazi do 28. juna.

Promene se odnose na bezolovni benzin, dizel i olovni benzin, a njihov dalji tok zavisiće od kretanja cena nafte na svetskom tržištu.

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