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Kuhinjski uređaj troši najviše struje - kao da 65 frižidera radi istovremeno

Koji kuhinjski uređaj najviše troši električnu energiju i na koji način možete da smanjite njegovu potrošnju i uštedite struju u domaćinstvu.

Autor:  Stanko Stamenković
27.06.2026.07:11
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Kuhinjski uređaj troši najviše struje - kao da 65 frižidera radi istovremeno
Foto: Melinda Nagy / Shutterstock.com
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Mnogi veruju da su frižider i sušilica veša najveći potrošači električne energije u domaćinstvu, ali podaci pokazuju da električna rerna može da ih premaši višestruko.

Njena prosečna snaga kreće se od 2.000 do 5.000 W, što znači da mesečna potrošnja može dostići od 40 do 90 kWh, u zavisnosti od učestalosti korišćenja. Poređenja radi, frižider tokom rada troši između 300 i 800 W. Zbog toga, u trenucima intenzivnog zagrevanja, rerna može imati potrošnju koja odgovara čak i radu do 65 frižidera istovremeno, piše Blic.

Istraživanja pokazuju da rerna u prosečnom domaćinstvu može dostići i do 224 kWh godišnje, što je znatno više u poređenju sa drugim uređajima koji se koriste svakodnevno. Dodatni problem predstavljaju modeli koji troše struju i u režimu mirovanja, jer održavaju uključen sat ili digitalni displej.

U "standby" režimu, potrošnja može iznositi od 5 odsto do čak 26 odsto ukupne godišnje potrošnje električne energije u domaćinstvu, prenosi blic.rs.

Kako smanjiti račun za struju, a i dalje koristiti rernu:

Ipak, postoje jednostavni načini da se potrošnja električne energije smanji bez odricanja od korišćenja rerne.

Jedan od najefikasnijih trikova jeste priprema više jela odjednom, kako bi se maksimalno iskoristilo jedno zagrevanje uređaja. Preporučuje se i da se rerna isključi nekoliko minuta pre kraja pečenja, jer zahvaljujući zadržanoj toploti hrana nastavlja da se priprema i nakon gašenja.

Stručnjaci takođe savetuju da se vrata rerne ne otvaraju često tokom pečenja, jer svaki gubitak toplote primorava grejače da ponovo rade punim kapacitetom, što dodatno povećava potrošnju struje.

Kod modela koji troše električnu energiju i kada nisu u upotrebi, preporuka je da se uređaj, ukoliko je moguće, nakon korišćenja potpuno isključi iz utičnice. Na taj način može se izbeći takozvana "skrivena potrošnja", koja na godišnjem nivou može značajno uticati na iznos računa za električnu energiju.

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