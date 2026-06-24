Mali je istakao da Srbija zahvaljujuchi fiskalnoj otpornosti ima rezerve od skoro pet milijardi evra na raccunu i da uvek mozze brzo da reaguje ukoliko je to potrebno.

"Ako pogledate šta se danas dešava u svetu, posebno u Evropi, ne mislim da govorimo o privremenoj krizi. Govorimo o trajnoj promeni ekonomskog okruženja. Fiskalna politika kao glavni alat koji svaka vlada ima je ključni instrument u rešavanju svih problema koje takva trajna promena ekonomskog okruženja nosi sa sobom", rekao je Mali na panelu "Fiskalna politika i finansiranje održivog razvoja" (Fiscal Policy and Financing of Sustainable Development), u Sava centru.

On tako odgovorio na pitanje da li Evropa ulazi u novu fazu kada bi fiskalna politika trebalo u suštini trajno da se prilagodi nacionalnoj bezbednosti, energetskoj otpornosti, klimatskim promenama, industrijskoj konkurentnosti, sve u isto vreme.

"Budimo samo otvoreni. Govorimo o demografskim promenama. Govorimo o klimatskim promenama. Govorimo o tehnološkim inovacijama, veštačkoj inteligenciji, izazovima koji, znate, idu uz to. Govorimo o geopolitičkim sukobima, različitim ratovima. Govorimo o regionalizaciji, a ne o globalizaciji. Govorimo o energetskoj efikasnosti i investicijama. Znate, čitav niz različitih izazova kojima se treba baviti istovremeno. I kao ministar finansija ne mislim da zapravo govorimo samo o fiskalnoj politici, kao što su deficiti ili odnos javnog duga prema BDP-u ili bilo šta drugo što je važno. Mislim da govorimo o fiskalnoj otpornosti", rekao je Mali.

Poručio je da je fiskalna otpornost instrument koji svaka vlada treba da ima da bi se, kako je rekao, pozabavila svim problemima i izazovima koji su pred nama.

"Ako pogledate, na primer, slučaj Srbije, samo da vas podsetim, 2020. godine, kada se dogodio Kovid, bili smo prva zemlja u kontinentalnoj Evropi koja je obezbedila sve četiri vakcine našim građanima besplatno. Dakle, brzo smo reagovali, pokazali otpornost. Istovremeno, podržali smo našu ekonomiju milijardama i milijardama evra, time štedeći, znate, mala preduzeća i zaposlenost. Kada se desio sukob u Ukrajini 2022. godine, ponovo smo reagovali veoma odgovorno i uspeli smo da obezbedimo energetsku bezbednost za celu zemlju, za preduzeća, za poslovne ljude, a takođe i za domaćinstva, čime smo ponovo pokazali koliko smo otporni. I uspeli smo to da uradimo instrumentima koji su nam bili na raspolaganju", istakao je Mali.

On je govorechi o rezervama Srbije rekao da nassa zemlja danas ima skoro pet milijardi evra na računu, kao gotovinski deo.

"Ako treba, uvek možemo brzo da reagujemo. Istovremeno, imamo odnos javnog duga i BDP-a od oko 43,7 odsto, a prosek za evrozonu je 88,89 odsto. Dakle, ponovo govorimo o stabilnosti, a ključ je održati makroekonomsku stabilnost, obratiti pažnju na svoje deficite, ali i osigurati da možete koristiti otpornost i fiskalni prostor i instrumente koje imate na raspolaganju da biste se suočili sa svim izazovima. Ključ je da nastavite da rastete, jer, znate, svaka ekonomija mora da raste", istakao je Mali.

Otvaranju 21. Svetskog kongresa ekonomista u Sava centru, koji se odrzzava od 22. do 26. juna, prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kongres će okupiti više od 1.000 učesnika iz oko 80 zemalja uključujući i dobitnike Nobelove nagrade i tokom pet dana biće organizovano 12 plenarnih sesija i plenarnih panela, kao i više od 200 paralelnih panela.

Među ključnim temama 21. Svetskog kongresa ekonomista biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima.

Posle gotovo 20 godina, ovaj najznačajniji svetski događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a po prvi put će biti organizovan u regionu jugoistočne Evrope.

Među učesnicima su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju: Žan Tirol sa Tuluške ekonomske škole, Ester Diflo sa Univerziteta Masačusets i Erik Maskin sa Harvarda, piše Tanjug.

Tema ovogodišnjeg kongresa je "Suprotstavljene vizije sveta: globalizam nasuprot nacionalizmu, multilateralizam nasuprot bilateralizmu i demokratija nasuprot autokratiji". Organizatori su Međunarodna ekonomska asocijacija (IEA) i Savez ekonomista Srbije, pod pokroviteljstvom Vlade Srbije.

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