Ova pristupna saobraćajnica će gradu Čačku doneti mnogo benefita, a najveći značaj Moravskog koridora je povezivanje tri okruga: Rasinski, Raški i Moravički, navodi Euronews.



O benefitima je govorio pomoćnik gradonačelnika Čačka za oblasti infrastruktre Miloš Stevanić koji je rekao da se bliži "istorijski dan za sve Čačane".



"Brojimo sitno dolazak Moravskog koridora u naš grad, dolazak predsednika Vučića na samo otvaranje deonice. Čačani su pre više godina mogli da sanjaju uopšte auto-putem da idu ka Beogradu, evo sada i ka Kraljevu, Kruševcu, Nišu i Grčkoj. Već u Konjevićima uključujemo se na auto-put i možemo ići širom Evrope. Ono što je bitno, poslednja deonica, pristupna saobraćajnica 220 m, je u završnoj fazi", rekao je on.



Kada je reč o asfaltiranju, ono je završeno, a u toku je montaža i zaštitne ograde, odnosno zvučne izolacije zbog kuća u blizini.



"Veliku zahvalnost dugujemo i meštanima Konjevića. Mi smo u ovo ušli pre mesec dana, možda je bila u tom trenutku i nemoguća misija. Grad Čačak je završio eksproprijaciju, izvlastio zemljište i objekte na ovoj trasi, zatim uz podršku Puteva Srbije ušli u realizaciju ove poslednje deonice i koja će sigurno Čačanima, ali i svim našim ljudima koji budu prolazili kroz Čačak, olakšati uključenje na budući Moravski koridor, ali i Miloš Veliki", rekao je on.



Podseća da će naplatna stanica u Preljini ostati zatvorena zbog tehničkih nemogućnosti da ona ostane otvorena.



"Zbog povezivanja Moravskog koridora i Miloša Velikog upravo traju i ti radovi. Kasnije će postojati mogućnost da se ona otvori, uz samo proširenje i uz dodatno projektovanje, čime će se stvoriti uslovi za njeno proširenje. U ovom trenutku Čačani mogu ući iz pravca Konjevića i iz pravca kompanije Forvek na Moravski koridor, ali i na Miloš Veliki. Takođe, ostaje i naplatna rampa u Pakovraću u funkciji", rekao je on.



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