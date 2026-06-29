Pojavila se otrovna riba u Grčkoj - vlasti uvele naknadu za ulov 

Reč je o srebrnoprugoj napuhači, torpedasto oblikovanoj ribi sa izraženim zubima nalik ljudskim. Njena koža i unutrašnji organi sadrže snažan neurotoksin koji, ako se riba konzumira, kod ljudi može izazvati zatajenje srca, piše "Independent".



Zabrinutost javnosti u Grčkoj dodatno su pojačale snimke koje su ribari objavili na društvenim mrežama. Na njima se vidi kako riba, lokalno poznata kao lagokefalos, bez poteškoća grize limenke i komade drveta, piše "Independent".



Grčki Crveni krst izdao je upozorenje za građane s uputstvima za pružanje prve pomoći u slučaju ujeda i krvarenja, i podsetio da unutrašnji organi ribe sadrže smrtonosan neurotoksin.

Riba ugrizla ženu na plaži

Grčki mediji izvestili su i o slučaju žene koju je riba ugrizla tokom kupanja na plaži u Varkizi, nedaleko od Atine. Prevezena je u bolnicu, gde su joj zbog povrede morali da stave šavove.



Stručnjaci smatraju da je ova vrsta u Sredozemlje stigla kroz Suecki kanal, privučena sve toplijim morem. Zbog njenog širenja Kipar je ranije ove godine pokrenuo sličan program podsticanja izlova.



Vlasti ističu da riba do sada nije zabeležena u zonama za kupanje na grčkim turističkim ostrvima. Međutim, poslednjih nedelja ribarima uz obalu Krita i nekoliko drugih grčkih ostrva zadaje velike probleme, jer uništava ribarske mreže i proždire ulov.



"Došlo je do toga da jedan dan odemo u ribolov, a sledeća tri provedemo popravljajući mreže", rekao je Jorgos Kirjakakis iz udruženja ribara sa Krita za grčku javnu radioteleviziju ERT.



"Pojedu nam ulov i unište mreže, a to nam stvara velike troškove", dodao je.

Grčka uvela novčanu naknadu za ulovljenu opasnu ribu

Grčka je od petka uvela novčanu naknadu od 5,33 evra po kilogramu ulovljene ribe. Reč je o vrsti koja je prirodno rasprostranjena u tropskim morima.



"Ovo je prvi put da se u Grčkoj uvodi ovakva mera", rekao je ministar poljoprivrede Margaritis Šinas, bivši potpredsednik Evropske komisije, uoči početka programa.



Šinas je pojasnio da će ulovljene ribe biti zamrznute, a potom spaljene u postrojenjima lokalnih vlasti. Dodao je da bi se program, koji se zasad sprovodi na pogođenim ostrvima, mogao proširiti na celo grčko priobalje.



Istovremeno su vlasti i turistički sektor na Kritu pozvali građane i posetioce da ne stvaraju nepotrebnu paniku zbog prisustva ove vrste u moru.



"Prisustvo ovih riba u Sredozemlju poznato je već godinama", navodi se u zajedničkom saopštenju 16 medicinskih i turističkih udruženja na Kritu objavljenom u petak.



"Ne postoji nikakva skrivena ni neposredna opasnost za kupače. Morski predatori ne ugrožavaju bezbednost posetilaca i stanovnika. U javnim raspravama često se preteruje", poručili su.



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