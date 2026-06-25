"Kao što smo i obećali, nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine proširivanjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra“ rekao je ministar finansija Siniša Mali.

On je istakao da je interesovanje mladih za subvencionisane kredite za kupovinu stana veliko i da stalno raste, te da je stoga bilo neophodno omogućiti nastavak te podrške.

"Dosadašnja primena mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti pokazala je da postoji ogromno interesovanje mladih za ovaj program, te da je broj novih zahteva u konstantnom porastu. Do sada je, za nešto više od godinu dana, oko 7.500 mladih, zahvaljujući ovom programu, rešilo stambeno pitanje, što je najbolji pokazatelj opravdanosti i potrebe za ovakvim programom“, rekao je Mali.

Ministar je istakao da je 26 odsto nepokretnosti prometovano u Beogradu, sedam odsto u Novom Sadu, a slede Subotica sa četiri odsto, Niš tri odsto, Zrenjanin i Pančevo po dva odsto, dok 56 odsto odlazi na ostatak Srbije.

"Reč je o programu koji je pomogao mladima širom Srbije da ovde planiraju budućnost, da se skuće i na taj način obezbede sigurniju budućnost za sebe i svoje porodice“, rekao je ministar.

On je podsetio da je vrednost programa inicijalno bila 400 miliona evra, što je projektovano da će podržaviti kupovinu do 5.500 stambenih jedinica, međutim, da su analize izveštaja dobijenih od banaka koje učestvuju u programu i upiti zainteresovanih lica pokazali da su sredstva opredeljena za ukupan iznos kredita nedovoljna da se zadovolji tražnja.

"Zato je, kako bi se nastavilo efikasno sprovođenje mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, garantna šema jednom već proširena za dodatnih 200 miliona evra, tako da ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom iznosi 600 miliona evra. Međutim, kako se interesovanje mladih ne smanjuje, sredstva opredeljena za ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom postala su nedovoljna da se zadovolji tražnja za ovom vrstom kredita“, rekao je prvi potpredsednik Vlade.

Kako je dodao, zato je predloženo novo proširenje garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra, čime će iznos kredita pokrivenih garancijom iznositi 900 miliona evra.

"Cilj programa je da mladi po što povoljnijim uslovima, što lakše i jeftinije dođu do svoje prve stambene nepokretnosti. Program se odnosi na državljane Srbije sa prebivalištem u Srbiji, od navršenih 20 do navršenih 35 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit“, rekao je Mali.

Dodao je da za kredit mogu da apliciraju svi mladi, bez obzira na radni status, da li su zaposleni ili nezaposleni, da li su poljoprivrednici ili obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti ili samostalni umetnici.

"Maksimalna vrednost kredita pokrivena programom je 100.000 evra, ali ne postoji ograničenja kada je reč o ceni nepokretnosti. Takođe, ne postoji ograničenje kada je reč o ceni kvadrata po gradovima. Banke su u obavezi da klijentima za nepokretnosti do 100.000 evra ponude učešće od jedan odsto i grejs period godinu dana, a klijent ima pravo da poveća učešće i da ne koristi grejs period. Takođe, moguća je prevremena otplata kredita bez naknade delimično i u celosti“, rekao je Mali.

Prva godina je grejs godina – fiksna kamatna stopa 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Od druge do šeste godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Nakon šeste godine, kamatna stopa je varijabilna 3M/6M Euribor +2 odsto.

"U prvih šest godina kamata je preko tri puta manja od one koju biste plaćali komercijalno, dok je nakon šeste godine 30 odsto povoljnija u odnosu na komercijalne uslove“, rekao je Mali.

On je istakao da država godinama radi na podršci mladima, a da je ovo najambiciozniji program do sada.

Mali je pozvao sve mlade da iskoriste ovu jedinstvenu priliku i da, uz podršku države, dođu do svoje prve nekretnine.



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