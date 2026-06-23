Prva pomisao koju većina ljudi ima kada čuje reč Toskana su valovita brda, putevi obrasli čempresima, vinogradi i kamena sela.

Ali to je samo najpoznatija slika ove prelepe italijanske regije, koja takođe krije neke manje poznate delove koji su drugačiji, ali podjednako magični. Jedna od lokacija koju mnogi ljudi propuštaju je skrivena u šumama na samom jugu Toskane, u blizini malog sela Banji San Filipo.

Tamo teče prirodno topla reka, stvarajući neverovatne scene i puneći bazene u kojima možete potpuno besplatno da plivate.

Temperature vode je oko 48 stepeni

Na padinama planine Monte Amijata, u malom gradu Banji San Filipo, iz utrobe zemlje izvire termalna voda temperature oko 48 stepeni Celzijusa.

Kako se spušta niz padinu, uliva se u potok Foso Bjanko, stvarajući niz toplih vodopada, prirodnih bazena i neobičnih krečnjačkih formacija koje menjaju oblik iz godine u godinu.

Najpoznatija stena se zove Balena Bjanka, ili "Beli kit". To su ogromne naslage belog krečnjaka koje su vekovima oblikovale mineralno bogate termalne vode. Njegov zakrivljeni oblik mnoge podseća na otvorena usta kita koji izlazi iz šume, pa je otuda i dobio svoj neobičan nadimak.

Da biste videli "belog kita" u njegovoj punoj lepoti, trebalo bi da dođete usred dana, kada je sunce visoko na nebu, upozorava zvanični turistički veb-sajt Toskane.

"Ako stignete posle zalaska sunca, naći ćete ga u hladu drveća i neće biti tako veličanstven", napominju, piše Putni kofer.

Ovde nema ulaznica, sve je besplatno

Šetnja do ovog prirodnog fenomena vodi kroz gustu šumu u kojoj se povremeno između drveća pojavljuju oblaci pare. Miris sumpora jasno daje do znanja da se približavate termalnim izvorima, a zvuk vode postaje sve glasniji i glasniji. Odjednom, posetioce dočekuje prizor mlečno belih stena, malih vodopada i bazena ispunjenih toplom vodom tirkiznih nijansi.

U gradu se nalazi hotel i centar za koje se naplaćuje ulaznica, ali možete uživati u lepoti i blagodetima termalne vode potpuno besplatno. Naime, deo prirodnih bazena nalazi se na otvorenom, u šumi, i potpuno je besplatan i dostupan svima koji žele da se urone u toplu vodu usred netaknute prirode.

Termalna voda je bogata mineralima, a temperature variraju u zavisnosti od udaljenosti od izvora. Najtopliji delovi nalaze se odmah pored Belog kita, dok se voda postepeno hladi nizvodno, stvarajući niz prijatnih prirodnih bazena za kupanje.

"Besplatni termalni izvori u Banji San Filipo su besplatni i uvek otvoreni. Možete se opustiti pod prirodnim mlazevima tople vode i uživati u lekovitom blatu koje se nalazi na rečnom koritu, a koje meštani vole da nanose kako bi omekšali kožu. Voda izvire iz pukotina u zemlji na 48 °C, tako da ovo mesto vredi posetiti čak i u zimskim mesecima", kaže veb-sajt Toscana info.

Termalni bazeni, šuma i mir - mesto koje nije preplavljeno turistima

Sa svojim kaskadnim bazenima, čuvene Terme di Saturnija su jedna od najpoznatijih banja u Toskani, ali nažalost to takođe znači da ćete verovatno biti prilično prepuna.

Banji San Filipo je još uvek relativno neotkriven, pa ga mnogi smatraju autentičnijim iskustvom. Kada uživate u živopisnim putevima i prelepim vinogradima, skrenite ka šumama Monte Amijate i doživite potpuno drugu stranu Toskane!

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