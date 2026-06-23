Ovo je smanjilo pritisak ne samo na kinesku ekonomiju već i na globalno tržište, piše Si-En-En (CNN).

Nakon više od tri meseca sukoba, neki analitičari upozorili su da bi cena nafte mogla da dostigne 200 dolara po barelu. Ali uprkos velikim poremećajima u snabdevanju, cene su ostale znatno niže od tih prognoza.

"Kina je odigrala ključnu ulogu u ublažavanju šoka za ostatak Azije, a samim tim i za globalnu ekonomiju", rekao je Dan Valter iz energetskog tink-tenka Ember.

Brent, svetska referentna cena, pala je ispod 78 dolara po barelu u ponedeljak zbog očekivanja da bi trgovina kroz Ormuski moreuz uskoro mogla da se vrati u normalu.

Analitičari kažu da će kineska politika i potrošnja ostati glavni pokretač tržišta bez obzira na to koliko brzo se moreuz ponovo otvori. Kineska "nevidljiva ruka" Analitičari Sosijete Ženerala kažu da je rat u Iranu uticao na oko 14 procenata globalnih zaliha nafte, ali cene nisu zabeležile skok uporediv sa prethodnim velikim krizama.

Oni opisuju Kinu kao „nevidljivu ruku koja rebalansira tržište“ zahvaljujući svojoj sposobnosti da smanji uvoz za oko tri miliona barela dnevno. Prema rečima Janiva Šaha iz kompanije Rystad Energy, pre sukoba, Kina je povećavala svoje strateške rezerve koristeći jeftine zalihe ruske i iranske nafte.

Danas ima više od milijardu barela komercijalnih i strateških rezervi, koje je počela da koristi u maju.

Kina drži ključ tržišta: Zašto Peking odlučuje o budućim cenama nafte

"Ove godine, taj obrazac se potpuno obrnuo", rekao je Šah. Peking je takođe ograničio izvoz benzina i dizela kako bi osigurao domaće zalihe, dodatno smanjujući interesovanje rafinerija za kupovinu sirove nafte na svetskom tržištu.

Elektrifikacija transporta Ubrzana elektrifikacija transporta takođe igra važnu ulogu. Otprilike jedan od dva nova automobila prodata u Kini sada je električni ili hibridni model.

Prema procenama Međunarodne agencije za energiju, kineska flota električnih vozila je prošle godine uštedela oko milion barela nafte dnevno.

"To je bio izuzetno važan sigurnosni ventil za globalno tržište sirove nafte", rekao je Dejvid Fišman iz Lantau grupe.

Međutim, on upozorava da se oslanjanje na postojeće zalihe ne može održati unedogled. Ako cene ponovo oslabe, Kina bi mogla da nastavi da akumulira rezerve.

Naftni šok je izbegnut, ali sada stiže novi izazov za globalno tržište

Nakon višemesečnih upozorenja na posledice najgore naftne krize u istoriji, Međunarodna agencija za energiju sada upozorava na mogućnost viška ponude. U svom najnovijem izveštaju procenjuje se da bi rast proizvodnje sledeće godine mogao da premaši rast potražnje za 4,7 miliona barela dnevno, prvenstveno zbog normalizacije proizvodnje na Bliskom istoku.

"Ovo bi moglo dati tržištu preko potreban predah i pružiti priliku za obnovu iscrpljenih zaliha", saopštila je MEA. Istovremeno, kriza je dodatno povećala interesovanje za obnovljive izvore energije.

Kina, vodeći svetski proizvođač električnih vozila, baterija i solarne opreme, zabeležila je rekordan izvoz tehnologija čiste energije od početka rata.

"Prelazak na elektrifikaciju se ubrzava iz meseca u mesec", rekao je analitičar Trivijum Kina, Kozimo Ris.

Muju Sju iz Kplera smatra da bi višak ponude mogao da postane vidljiv već sledećeg meseca. Ako se Ormuski moreuz brzo ponovo otvori, oko 100 miliona barela trenutno blokirane nafte moglo bi da se vrati na tržište.

Očekuje se da će se i iranska proizvodnja povećati, posebno ako se američke sankcije ublaže. Ali to bi moglo smanjiti privlačnost iranske nafte za Kinu, koja ju je do sada kupovala po nižim cenama.

Sju, međutim, upozorava da su mnoge zemlje već obezbedile neophodnu naftu za leto i da bi Kina ponovo mogla postati ključni faktor u uravnoteženju tržišta, piše tportal.

"Trenutno je Kina jedina zemlja koja može da apsorbuje višak ponude. Jedino pitanje je - šta Kina želi da kupi", kazao je on.

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