Kako se navodi u saopštenju, Glamočić i Šešum ocenili su da Srbija i Slovenija neguju tradicionalno bliske i prijateljske odnose, koji se uspešno razvijaju na svim nivoima, prenosi Tanjug.



Dodaje se da su zaključili i da dodatnu potvrdu kvaliteta tih odnosa i signal obostrane političke volje za dalje jačanje saradnje dveju zemalja predstavlja nedavna poseta predsednika Državnog zbora Republike Slovenije Zorana Stevanovića Srbiji, koja je ujedno bila i njegova prva zvanična poseta inostranstvu nakon stupanja na dužnost.



U razgovoru je konstatovano da Srbija ostvaruje značajnu razmenu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa Slovenijom, pri čemu najčešće izvozi sveže i prerađeno voće, povrće, vina i rakije, mlečni proizvodi i hrana za kućne ljubimce.



U saopštenju Ministarstva poljoprivrede se podseća da je tokom 2025. obim razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Srbije i Slovenije premašio 144 miliona evra, pri čemu je Srbija ostvarila suficit.



Naglašava se i da je Glamočić izrazio zahvalnost na ukazanom poverenju što je Srbija bila zemlja partner 63. Međunarodnog sajma poljoprivrede i hrane "AGRA" u Gornjoj Radgoni, ocenivši da je to značajno priznanje srpskoj poljoprivredi, ali i dodatni podsticaj za jačanje saradnje institucija, kompanija i poljoprivrednih proizvođača dve zemlje.



"Srbija i Slovenija imaju razvijeno partnerstvo u oblasti poljoprivrede i uveren sam da postoji obostrana volja i potencijal da ga dodatno osnažimo kroz nove investicije, povezivanje naših naučnih institucija i konkretne projekte koji su od strateškog značaja za razvoj agrara obe zemlje. Naš cilj je konkurentnija proizvodnja, veća dodata vrednost i sigurnije tržište za srpske proizvođače", rekao je Glamočić.



Dodaje se i da su sagovornici razmotrili mogućnosti za intenziviranje saradnje u oblastima stočarstva i semenarstva, kao i u sektoru vinarstva i vinogradarstva, kao i da je Šešum najavio učešće velike delegacije Slovenije na ovogodišnjem sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana, što će dodatno doprineti povezivanju vinskog sektora dveju zemalja.



Na današnjem sastanku je istaknuto da je Slovenija jedan od značajnijih investitora u Srbiji, kao i da u našoj zemlji uspešno posluje veliki broj kompanija u slovenačkom vlasništvu, među kojima su i vodeće kompanije agrarnog i prehrambenog sektora, što doprinosi razvoju srpske ekonomije.



Istovremeno, kako se dodaje, domaći investitori prepoznali su potencijal slovenačkog prehrambenog sektora, u kojem su realizovali značajne investicije i ostvarili zapažene poslovne rezultate kao i da srpski poljoprivredno-prehrambeni proizvodi nose pečat kvaliteta i geografskog porekla, zahvaljujući čemu su prepoznatljivi i cenjeni na slovenačkom tržištu.



Glamočić i Šešum razgovarali su i o mogućnostima za dalje povećanje obima međusobnih investicija, kako kroz nova slovenačka ulaganja u Srbiji, tako i kroz jačanje prisustva srpskih kompanija na tržištu Slovenije, uz ocenu da za to postoji značajan potencijal.



Sagovornici su dogovorili i da će kroz redovnu komunikaciju i realizaciju zajedničkih aktivnosti nastaviti da jačaju saradnju, sa ciljem stvaranja novih mogućnosti za poljoprivredne proizvođače i prehrambenu industriju Srbije i Slovenije.



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