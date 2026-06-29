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PVC prozori imaju skrivenu funkciju za leto - većina vlasnika je nikada ne koristi

Tokom letnjih vrućina mnogi pokušavaju da rashlade stan jačim radom klima-uređaja, ne znajući da PVC prozori imaju posebnu opciju koja je namenjena upravo toplijem delu godine.

Autor:  Nina Stojanović
29.06.2026.13:29
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PVC prozori imaju skrivenu funkciju za leto - većina vlasnika je nikada ne koristi
Foto: Shutterstock / brizmaker
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Reč je o takozvanom letnjem režimu PVC stolarije, koji omogućava da se jednim jednostavnim podešavanjem smanji pritisak prozorskog krila na dihtung, čime se čuva njegova elastičnost i produžava vek trajanja stolarije.

Kod većine PVC prozora na bočnoj strani krila nalaze se metalni valjci kojima se podešava sila naleganja prozora. Njihovim okretanjem moguće je prebaciti prozor iz zimskog u letnji režim.

Klima ili otvoreni prozori - šta zaista manje troši gorivo, više o tome pročitajte OVDE

Tokom zime preporučuje se jače naleganje kako bi se sprečio ulazak hladnog vazduha, dok se leti pritisak smanjuje. Na taj način omogućava se blaga mikroventilacija, ali se pre svega rasterećuje dihtung koji je zbog visokih temperatura dodatno izložen širenju materijala.

Stručnjaci upozoravaju da ostavljanje PVC prozora u zimskom režimu tokom najtoplijih meseci može ubrzati habanje gumenih dihtunga, koji vremenom gube elastičnost i mogu početi da propuštaju vazduh, piše Biznis Kurir

Podešavanje traje svega nekoliko sekundi i kod većine modela zahteva samo imbus ključ, šrafciger ili klešta. Dovoljno je otvoriti prozor, pronaći metalni valjak na bočnoj strani i okrenuti ga u položaj predviđen za letnji režim, prema uputstvu proizvođača stolarije.

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visoke temperature PVC stolarija letnji režim

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