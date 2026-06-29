PVC prozori imaju skrivenu funkciju za leto - većina vlasnika je nikada ne koristi

Reč je o takozvanom letnjem režimu PVC stolarije, koji omogućava da se jednim jednostavnim podešavanjem smanji pritisak prozorskog krila na dihtung, čime se čuva njegova elastičnost i produžava vek trajanja stolarije.

Kod većine PVC prozora na bočnoj strani krila nalaze se metalni valjci kojima se podešava sila naleganja prozora. Njihovim okretanjem moguće je prebaciti prozor iz zimskog u letnji režim.

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Tokom zime preporučuje se jače naleganje kako bi se sprečio ulazak hladnog vazduha, dok se leti pritisak smanjuje. Na taj način omogućava se blaga mikroventilacija, ali se pre svega rasterećuje dihtung koji je zbog visokih temperatura dodatno izložen širenju materijala.

Stručnjaci upozoravaju da ostavljanje PVC prozora u zimskom režimu tokom najtoplijih meseci može ubrzati habanje gumenih dihtunga, koji vremenom gube elastičnost i mogu početi da propuštaju vazduh, piše Biznis Kurir.

Podešavanje traje svega nekoliko sekundi i kod većine modela zahteva samo imbus ključ, šrafciger ili klešta. Dovoljno je otvoriti prozor, pronaći metalni valjak na bočnoj strani i okrenuti ga u položaj predviđen za letnji režim, prema uputstvu proizvođača stolarije.

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