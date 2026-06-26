Totalna revolucija - šef Nvidije tvrdi da su stvorili čip koji će promeniti svet

Foto: Kancelarija za IT i elektronsku upravu

Nvidia RTX Spark „superčip” osmišljen je tako da lične AI agente pokreće direktno na uređaju, bez oslanjanja na obradu u klaud serverima.

Američka kompanija za proizvodnju čipova, čija se tržišna vrednost procenjuje na pet biliona dolara, tvrdi da je RTX Spark dovoljno snažan da podrži AI agente koji mogu samostalno da izvršavaju zadatke u različitim aplikacijama, a da korisnik pritom ne mora da dodirne miš ili tastaturu.

„Vi postavljate cilj. Mašina obavlja sve ostalo”, navodi se u promotivnim materijalima kompanije. „Sada postoji inteligencija sa obe strane tastature.”

RTX Spark pokreće AI agente direktno na laptop računaru

Novi čip nudi maksimalno jedan petaflopsa računarske snage i do 128 GB memorije, a radiće isključivo u uređajima sa Microsoft Windows operativnim sistemom, piše MSN, prenosi Benchmark.

Osnivač i izvršni direktor kompanije Nvidia Džensen Huang uporedio je dolazak RTX Spark platforme sa pojavom pametnih telefona, navodeći da se računar pretvara iz običnog alata u saradnika.

„PC je ponovo izmišljen”, izjavio je Huang tokom održavanja Computex sajma na Tajvanu.

„Četrdeset godina pokretali ste aplikacije. Klik. Kucanje. Uz RTX Spark i Microsoft Windows samo postavite zahtev, a računar obavlja posao. Ovo je novi PC. Lični AI računar.”

RTX Spark biće dostupan u Windows laptop računarima kompanija Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI i Microsoft, dok se kasnije očekuju i modeli kompanija Acer i Gigabyte.

„Naš cilj je da neograničenu inteligenciju donesemo u svaki dom i na svaki radni sto uz Windows operativni sistem”, izjavio je izvršni direktor kompanije Microsoft Satya Nadella.

„RTX Spark predstavlja pravi prodor ka ostvarenju te vizije.”

Razvoj veštačke inteligencije tokom prethodnih godina pomogao je kompaniji Nvidia da postane najvrednija kompanija na svetu. Njena tržišna kapitalizacija porasla je više od deset puta od predstavljanja ČetGPT sistema 2022. godine.

Cena Nvidia akcija dodatno je porasla za šest odsto nakon predstavljanja najnovijeg RTX Spark čipa.

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