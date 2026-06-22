"Sadržajan razgovor sa Kaj-Fu Lijem, jednim od vodećih svetskih autoriteta u oblasti veštačke inteligencije, čovekom čiji je rad značajno doprineo razvoju savremenih tehnologija i digitalnoj transformaciji širom sveta. Posebno mi je bilo dragoceno da čujem njegova iskustva o razvoju veštačke inteligencije u Kini, koja je danas među globalnim liderima u ovoj oblasti", naveo je Vučić na Instagramu.

Dodao je da ga je naročito zainteresovalo kako veštačka inteligencija može da doprinese modernizaciji države i efikasnijem radu institucija i ukazao da korišćenjem novih tehnologija možemo da uštedimo vreme, preciznije pratimo rezultate i donosimo bolje odluke, što je važno za dalji razvoj Srbije.

"Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana", naveo je Vučić.

Zahvalio je Kaj-Fu Liju na otvorenom i inspirativnom razgovoru i spremnosti da podeli iskustva stečena na samom vrhu svetske tehnološke scene.

Predsednik je ukazao da je u vremenu velikih promena važno da učimo od najboljih i nastavimo da ulažemo u znanje, nauku, inovacije i mlade, jer su oni, kako je istakao, ključ budućeg razvoja Srbije.

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