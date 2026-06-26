Prema dekretu, koji je Putin potpisao, zabranjuje se isporuka ruske nafte i naftnih derivata stranim pravnim i fizičkim licima, ukoliko ugovori o tim isporukama eksplicitno ili implicitno predviđaju korišćenje mehanizma ograničenja cena, preneo je TASS.

Ističe se da se zabrana primenjuje u svim fazama lanca snabdevanja do krajnjeg kupca.

Uredba o uzvratnim merama protiv ograničenja cena koje su donele EU i G7 stupila je na snagu 1. februara 2023. godine, a te uzvratne mere Rusije su više puta produžavane.

Poslednji put pre današnjeg dekreta zabrana je važila do 30. juna ove godine.

Embargo EU na isporuke nafte iz Rusije stupio je na snagu 5. decembra 2022. godine.

Grupa sedam (G7), EU i Australija uvele su ograničenje cene ruske nafte koja se prevozi morskim putem na 60 dolara po barelu, čime su zabranile transport i povezane usluge nafte po toj ceni.

Slična ograničenja uvedena su 5. februara 2023. godine za isporuke naftnih proizvoda iz Rusije.

Ograničenje cene ruske nafte u ovoj godini je smanjeno sa 47,6 na 44,1 dolar po barelu.



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