Najviši zvaničnici Emirata održali su u martu vanredni sastanak sa stotinama predstavnika poslovne zajednice kako bi definisali mere za očuvanje ekonomskih aktivnosti i sprečili odliv kapitala, prenosi Rojters.
Paket podrške usmeren je pre svega na sektore turizma i maloprodaje, koji su pretrpeli najveću štetu tokom sukoba, dok je Centralna banka Ujedinjenih Arapskih Emirata ranije obezbedila dodatnu likvidnost bankarskom sektoru.
Iako je preliminarni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana doprineo smirivanju situacije, analitičari upozoravaju da će potpuni oporavak poslovnog poverenja zahtevati vreme i moguće nove podsticajne mere.
Podaci pokazuju da je tokom sukoba došlo do odliva stranog kapitala sa finansijskog tržišta Dubaija, dok su turizam, hotelijerstvo i trgovina bili među najpogođenijim granama privrede.
Uprkos tome, vlasti Dubaija ističu da grad ostaje posvećen dugoročnim razvojnim projektima i da njegova ekonomija pokazuje otpornost na regionalne geopolitičke izazove.
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Dubai pokrenuo ogroman paket pomoći privredi
Vlast Dubaija pokrenula je paket pomoći privredi vredan 2,5 milijardi dirhama (oko 600 miliona evra) kako bi ublažila posledice višemesečnog sukoba sa Iranom i vratila poverenje investitora i turista.
Najviši zvaničnici Emirata održali su u martu vanredni sastanak sa stotinama predstavnika poslovne zajednice kako bi definisali mere za očuvanje ekonomskih aktivnosti i sprečili odliv kapitala, prenosi Rojters.
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