Najviši zvaničnici Emirata održali su u martu vanredni sastanak sa stotinama predstavnika poslovne zajednice kako bi definisali mere za očuvanje ekonomskih aktivnosti i sprečili odliv kapitala, prenosi Rojters.



Paket podrške usmeren je pre svega na sektore turizma i maloprodaje, koji su pretrpeli najveću štetu tokom sukoba, dok je Centralna banka Ujedinjenih Arapskih Emirata ranije obezbedila dodatnu likvidnost bankarskom sektoru.



Iako je preliminarni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana doprineo smirivanju situacije, analitičari upozoravaju da će potpuni oporavak poslovnog poverenja zahtevati vreme i moguće nove podsticajne mere.



Podaci pokazuju da je tokom sukoba došlo do odliva stranog kapitala sa finansijskog tržišta Dubaija, dok su turizam, hotelijerstvo i trgovina bili među najpogođenijim granama privrede.



Uprkos tome, vlasti Dubaija ističu da grad ostaje posvećen dugoročnim razvojnim projektima i da njegova ekonomija pokazuje otpornost na regionalne geopolitičke izazove.



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