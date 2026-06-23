Goldman Saks navodi da, kako se rat između Irana i Izraela smiruje i naftni šokovi slabe, kretanje cena nafte do kraja 2027. godine ide nadole, pod uticajem velikog prelaska potrošača na električna vozila.

Dan Strujven, kodirektor za istraživanje globalnih roba u Goldman Saksu, i njegov tim kažu da bi ratni šok na tržištu nafte mogao dovesti do naglog porasta potražnje za električnim vozilima, što bi dugoročno izvršilo pritisak na cene nafte.

"Procenjujemo da bi potencijalni pad globalne potražnje za naftom u decembru 2027. mogao iznositi 0,13–0,32 miliona barela dnevno (ili 0,1–0,3 procenta globalne potražnje), u zavisnosti od trajnosti ubrzanog rasta prodaje električnih vozila", rekao je Strujven, piše Biznis insajder (Business insider).

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Prodaja električnih vozila je nedavno pala, što je izazvalo spekulacije da će ukidanje federalnih poreskih kredita dodatno ugroziti tržište. Međutim, kako Goldman ističe u izveštaju, električna vozila su se snažno vratila na globalnom nivou kao odgovor na rastuće cene goriva izazvan ratom između Irana i Izraela.

Analitičari su naveli da je od februara prodaja porasla za 3,4 procentna poena. U maju 2026. godine, električna vozila su činila više od 26% ukupne prodaje automobila, što je rekord, izuzev septembra 2025. godine, kada su kupci u SAD masovno kupovali električna vozila pre isteka poreskih olakšica.

U svojoj analizi, Strujvenov tim koristi pravilo da svaki milion vozača koji pređu na električno vozilo u SAD smanjuje dnevnu potražnju za naftom za oko 30.000 barela. Van SAD, taj efekat je oko 20.000 barela dnevno.

Strujven dodaje da ubrzani rast tržišta električnih vozila podržava njihovu raniju prognozu pada cena nafte, koja je data nakon što je predsednik Donald Tramp objavio sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

"U ovom negativnom scenariju, globalna potražnja za naftom pada za 1,5 miliona barela dnevno zbog Hormuskog šoka (u poređenju sa 0,5 miliona u osnovnom scenariju), a Brent bi mogao da padne u raspon od oko 50 dolara po barelu krajem 2027. godine", rekao je on.

Analitičari takođe upozoravaju da bi uticaj električnih vozila na pad potražnje za naftom mogao biti veći nego što se trenutno procenjuje, jer prognoza ne uključuje komercijalna električna vozila, koja brzo dobijaju na popularnosti u Kini i Indiji.

"Rast prodaje električnih putničkih vozila je samo jedan od kanala kroz koje šok u Ormuskom moreuzu može uticati na potražnju za naftom na duži rok", zaključio je Strujven.

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