"Bićete veoma zadovoljni novim merama i sledi vam i veliko povećanje penzija i pre januara, dakle računam u novembru i decembru, već ove godine. A imaće i pre toga nešto što će mnogo da vas obraduje", rekao je Vučić na skupu "Srbija jedna porodica" koji se održava na platou ispred Skupštine Srbije.

Vučić je naveo da se Srbija u prethodnom periodu suočavala sa velikim izazovima, od poplava, migracija, korone, rata u Ukrajini, na Bliskom Istoku, dodajući da je bilo mnogo problema, milion muka i da su nas sve nedaće ovoga sveta zadesile.

"Ali uvek smo bili zajedno i ujedinjeni i tako smo mogli da prevazilazimo te krize i da uvek napredujemo. Danas je Srbija među najsnažnijim i najbrže rastućim zemljama u Evropi, najbrže rastuća u regionu, a četvrta u Evropi", istakao je Vučić.

Naveo je da ćemo do kraja godine biti treći, sledeće godine prvi po stopi rasta u Evropi, kako kaže i Međunarodni monetarni fond.

"Nemojte da zaboravite da smo 2014. godine zaostajali za gotovo svima u regionu. Crna Gora je čak 50 odsto imala veće plate od Srbije. Danas smo ispred njih. Danas smo ispred njih zahvaljujući vašem radu, zahvaljujući ogromnim promenama i teškim reformama kroz koje smo prošli", rekao je predsednik Vučić.

Posebno je zahvalio penzinerima i onima koji su, kako je rekao, razumeli reforme.

Vučić: Prosečna plata za manje od dve godine biće 1.400 i penzija 650 evra

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će za manje od dve godine prosečna plata u Srbii iznositi 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra i istakao da je plan da se posebno pomogne najsiromašnijim građanima merama koje će biti predstavljene za dva dana.

"Hoćemo takođe, dragi prijatelji, za dve godine i manje, da prosečna plata u Srbiji bude 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra. Ali posebno hoćemo najsiromašnijima da pomognemo. I videćete već za dva dana naše mere za one ljude koji imaju penzije do 35. 000 ili do 56. 000 dinara, za one koji bukvalno najteže žive. Da vidite kako i koliko država Srbija o njima brine. Nismo bili fer, ima mnogo onih koji žive bogato, ali ima mnogo onih koji žive neuporedivo slabije od njih", rekao je Vučić na skupu "Srbija - jedna porodica" koji se održava na platou ispred Doma Narodne skuštine.

Kako je rekao, sad će država onima koji su siromašniji mnogo više da pomaže.

"Naravno, pomagaćemo i ovim bogatima. Ali ovima koji su siromašniji, njima svakako mnogo više", naglasio je Vučić.

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