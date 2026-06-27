Oni pomažu starijima da otvore naloge na platformama, nauče osnovne aplikacije i razumeju kako funkcionišu oglasi i internet komunikacija.

Iako se često misli da su digitalni poslovi rezervisani za mlade, praksa pokazuje da stariji ljudi imaju prednost u strpljenju, preciznosti i poverenju koje mogu da izgrade sa klijentima, piše Kurir.

Uz minimalne troškove i osnovni mobilni telefon ili računar, moguće je pokrenuti jednostavne aktivnosti koje donose džeparac. Ključ je u tome da se iskoriste postojeće veštine i da se one prilagode internetu.

Preprodaja stvari kroz onlajn oglase

Jedan od najčešćih načina dodatne zarade jeste prodaja polovnih stvari preko platformi za oglase. Penzioneri često u kući imaju predmete koji im više nisu potrebni, a koji na internetu mogu da imaju realnu vrednost. Uz pomoć unuka, fotografisanje i postavljanje oglasa postaje jednostavan proces koji može doneti brzu zaradu.

Ono što ovaj model čini atraktivnim jeste činjenica da ne zahteva početna ulaganja, već samo vreme i organizaciju. Kupci se najčešće javljaju brzo, posebno za tehničke uređaje, knjige i nameštaj. Na ovaj način se istovremeno oslobađa prostor u domu i stvara dodatni prihod.

Onlajn pomoć i usluge iz kuće

Druga opcija jeste pružanje jednostavnih usluga putem interneta, poput prevođenja, kucanja tekstova ili pomaganja drugima u administrativnim poslovima. Mnogi penzioneri imaju dugogodišnje radno iskustvo koje može biti korisno drugima, posebno u lokalnim zajednicama, a internet omogućava da se takve usluge ponude širem krugu ljudi.

Uz pomoć unuka ili članova porodice, moguće je napraviti osnovni profil na platformama ili društvenim mrežama i ponuditi svoje usluge. Ovaj model ne zahteva specijalizovano znanje, već pouzdanost i spremnost da se preuzmu jednostavni zadaci, a vremenom se može razviti i stalna mala mreža klijenata.

Digitalne platforme kao izvor malih zarada

Postoje i platforme koje plaćaju korisnike za jednostavne onlajn zadatke, poput popunjavanja anketa, testiranja aplikacija ili ocenjivanja sadržaja. Iako zarade nisu velike, one mogu predstavljati dodatni mesečni prihod bez velikog napora. Ovakve aktivnosti posebno su popularne među ljudima koji žele fleksibilnost.

Važno je napomenuti da se mogu koristiti samo proverene platforme kako bi se izbegle prevare. U tome često pomažu mlađi članovi porodice koji lakše prepoznaju pouzdane servise, pa se na ovaj način smanjuje rizik i povećava sigurnost korisnika.

Unuci kao ključni digitalni mentori

Jedan od najzanimljivijih trendova jeste uloga unuka koji postaju digitalni mentori svojim bakama i dekama. Oni pomažu u osnovnim koracima, od otvaranja mejla do korišćenja aplikacija za oglašavanje ili komunikaciju sa kupcima.

Zahvaljujući toj pomoći, stariji ljudi se osećaju sigurnije u digitalnom prostoru i spremnije da probaju nove stvari, što direktno utiče na njihovu motivaciju da započnu male projekte koji mogu doneti dodatni prihod. Digitalna pismenost tako postaje porodični projekat, a ne individualni izazov.

Realna očekivanja i postepen rast zarade

Iako internet nudi bezbroj mogućnosti, stručnjaci upozoravaju da ne treba očekivati brzu ili veliku zaradu bez ulaganja truda. Svaki od ovih modela zahteva vreme da se razvije i da stekne poverenje kupaca ili korisnika. Najvažnije je krenuti polako i bez pritiska.

Za penzionere u Srbiji, ovakvi dodatni poslovi najčešće predstavljaju način da ostanu aktivni i finansijski rasterećeniji, a ne primarni izvor prihoda. Upravo zato se preporučuje kombinacija realnih očekivanja i podrške porodice. U takvom okviru, internet može postati koristan saveznik, a ne izvor stresa.

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