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Jeftinije rešenje - kućni bazeni koji su idealni za mala dvorišta

Ako sanjate o bazenu koji spaja rekreaciju i opuštanje, ali nemate prostora za klasični model dvorišnog bazena, rešenje bi mogao biti kompaktni bazen koji istovremeno nudi i iskustvo spa zone. 

Autor:  Stanko Stamenković
28.06.2026.07:13
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Jeftinije rešenje - kućni bazeni koji su idealni za mala dvorišta
Ilustracija: StockMediaSeller / Shutterstock.com
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Izraz "spool", koji se koristi u industriji bazena i spa opreme, nastao je spajanjem reči spa i pool, a mnogi ga proizvođači predstavljaju kao vrstu swim spa bazena.

Reč je o manjoj verziji klasičnog bazena, najčešće pravougaonog oblika, koja objedinjuje funkcionalnost bazena i hidromasažne kade. Ovi prostori za opuštanje obično su opremljeni spa funkcijama, poput hidromasažnih mlaznica, a mogu imati i sistem koji stvara kontinuiranu vodenu struju, omogućavajući plivanje protiv nje. To ih čini idealnim izborom za one koji žele redovno da plivaju radi rekreacije, ali nemaju dovoljno prostora za bazen pune veličine, piše The Spruce, prenosi Dnevno.

Kompaktni bazen je mali bazen sa spa elementima koji izgledom podseća na veliki đakuzi, ali je opremljen snažnim usmerenim mlaznicama koje stvaraju vodenu struju protiv koje možete da plivate. Često se naziva i koktel bazenom ili bazenom za uranjanje. Otprilike je upola kraći od klasičnog bazena namenjenog plivanju u punim deonicama.

Prilagodljivi i za manje prostore

Najčešće je reč o montažnim nadzemnim modelima, no moguće je izgraditi i ukopani kompaktni bazen, što može biti odlično rešenje ako u dvorištu nema dovoljno mesta za bazen standardnih dimenzija.

Nadzemni kompaktni bazeni mogu se postaviti na veću betonsku podlogu, a moguće ih je ugraditi i u zatvorene prostore poput podruma ili prostrane garaže.

Dimenzije se najčešće kreću od oko 3 do 5 metara dužine i 1,8 do 2,4 metra širine, što ih čini dovoljno kompaktnim za manja dvorišta ili terase. Uprkos manjoj veličini, mogu biti opremljeni brojnim sadržajima poput LED rasvete, ugrađenih sedišta, vodopada i audio sistema.

Spool

Tri ključne prednosti

Kompaktni bazen je jedna od najsvestranijih vrsta bazena. Sadrži sve karakteristike većih bazena, a pritom zauzima znatno manje prostora. Uz to ima i tri ključne prednosti.

Prva od njih su niski troškovi održavanja: Zbog manjih dimenzija održavanje kompaktnog bazena je znatno povoljnije. Manji volumen vode olakšava održavanje njenog kvaliteta, dok snažne mlaznice stvaraju osećaj plivanja u mnogo većem bazenu i pružaju dodatnu mogućnost opuštanja.

Druga je visok nivo prilagodljivosti: Kompaktni bazen može se opremiti gotovo svim sadržajima kakve nalazimo u većim ili luksuznijim bazenima. Među najčešćim dodacima su ugrađena sedišta, LED rasveta, zvučnici i snažne mlaznice koje mogu pružiti blagu hidromasažnu terapiju.

Osmišljen je kako bi omogućio iskustvo plivanja u većem bazenu, ali na znatno manjoj površini. Upravo zato njegova najveća prednost je mogućnost ugradnje na mestima na kojima klasični bazen ne bi bio izvodljiv, poput podruma, manje terase ili kompaktnog dvorišta.

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bazen dvorište Uređenje doma i bašte

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