Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, apeluje se na poslodavce da organizuju rad na otvorenom tako da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i direktno izlaganje sunčevom zračenju. Ovo je naročito važno kada spoljne temperature prelaze 36 stepeni Celzijusa, posebno u najtoplijem delu dana od 11 do 16 časova, piše Blic.

Poslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika na radnom mestu kojim se uzimaju u obzir rizici po zdravlje zaposlenih na otvorenom. Obaveze poslodavca uključuju:



- Reorganizaciju radnog vremena (npr. ranije jutarnje ili večernje smene).



- Obezbeđivanje češćih pauza u hladu ili rashlađenim prostorijama, kao i dovoljne količine pijaće vode.



- Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad i pružanje prve pomoći.



- Obezbeđivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu (poput lagane i prozračne odeće).



U slučaju da poslodavac ne obezbedi ove osnovne mere zaštite, a postoji ozbiljna i direktna opasnost po zdravlje (kao što je rizik od toplotnog udara ili dehidracije), radnik ima puno pravo da odbije rad dok se uslovi ne dovedu na bezbedan nivo. Zaposleni mogu, čak i anonimno, da prijave inspekciji rada poslodavca koji nije preduzeo adekvatne mere.



- Kazne za kršenje ovih propisa su drakonske. Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, novčana kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica iznosi od 1.500.000 do 2.000.000 dinara, za odgovorno lice od 50.000 do 150.000 dinara, dok je za preduzetnike propisana kazna od 400.000 do 500.000 dinara.

Pravila u Evropi

U Francuskoj je nedavno je doneta nova uredba kojom se po prvi put od poslodavaca zahteva da obezbede da na radnom mestu ne bude "previše toplo", dok su do sada postojale samo obaveze o adekvatnom grejanju zimi. Poslodavci moraju da procene uticaj toplotnih talasa i obezbede opremu za rashlađivanje i hladnu pijaću vodu.



Nemačke kompanije se same organizuju, pa tako građevinske firme pomeraju početak radnog vremena za rane jutarnje sate kako bi se izbeglo popodnevno sunce. Pored toga, logistički gigant DHL je svoje dostavljače opremio specijalnim rashladnim kutijama, peškirima za višekratnu upotrebu i narukvicama koje se aktiviraju vodom.



Na krovnom nivou, relevantna savetodavna tela i Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu (EU-OSHA) preporučuju državama članicama uvođenje strogih mera hidratacije, aklimatizacije i modifikacije radnih rasporeda u slučajevima visoke izloženosti toploti.



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