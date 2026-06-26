Indeks Beogradske berze Belex15 je bio u minusu od 0,41 odsto, a Belexline je pao za 0,61 odsto, prenosi Tanjug.



Na listi dobitnika našle su se samo akcije Energoprojekt holdinga iz Beograda koje su porasle za 0,38 odsto i na kraju trgovanja vredele po 522 dinara.



Listu gubitnika predvodio je Impol Seval iz Sevojna čije su akcije pale za 8,68 odsto i na zatvaranju vredele po 5.479 dinara, a potom slede akcije preduzeća za puteve Valjevo sa padom od 6,25 odsto i cenom na kraju trgovanja od po 3.000 dinara.



Na gubitničkoj listi našle su se i akcije Jedinstva iz Sevojna koje su pale za 0,92 odsto na po 8.421 dinara, zatim akcije osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje iz Beograda koje su bile u minusu od 0,58 odsto i na zatvaranju vredele po 1.880 dinara, kao i akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda koje su pale za 0,10 odsto na po 2.088 dinara.



Akcijama Aerodroma Nikola Tesla iz Beograd danas se najviše trgovalo uz promet od 10.441.760 dinara, a potom slede akcije beogradske osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje sa prometom od 736.960 dinara.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.