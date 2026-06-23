Najavljeni paket dolazi u periodu kontinuiranog rasta penzija i plata, uz nastojanje države da, kako se ističe, obezbedi stabilniji i predvidiviji ekonomski položaj penzionera.

Fokus na rast penzija i dodatnu finansijsku pomoć

U okviru planiranih mera predviđa se novo povećanje penzija, koje bi moglo biti realizovano u toku godine. Pored toga, razmatra se i uvođenje jednokratnih isplata, koje bi predstavljale dodatnu finansijsku injekciju za penzionere, posebno u periodima povećanih troškova života.

Poseban akcenat stavlja se na penzionere sa nižim primanjima, kojima bi trebalo da bude usmerena veća podrška u okviru ukupnog paketa mera.

Socijalni programi i podrška kroz banje

Državni programi podrške penzionerima već godinama uključuju i socijalne komponente, poput banjskog lečenja i rehabilitacije, koje svake godine koristi veliki broj starijih građana. Ove mere imaju za cilj ne samo zdravstvenu rehabilitaciju, već i unapređenje kvaliteta života kroz aktivno uključivanje penzionera u društvene i zdravstvene programe.

Pored toga, nastavlja se i praksa podele solidarne pomoći u vidu paketa osnovnih životnih namirnica, što predstavlja dodatni vid podrške najugroženijim kategorijama.

Zdravstvene olakšice i pristup lekovima

Jedan od najvažnijih segmenata najavljenog paketa odnosi se na smanjenje troškova zdravstvene zaštite, pre svega kroz snižavanje cena lekova i bolju dostupnost terapija. Planirane mere obuhvataju olakšice za hronične bolesnike, kao i širu podršku u nabavci osnovnih lekova koji se najčešće koriste u starijem životnom dobu.

Cilj je da se smanji finansijski pritisak na penzionere, posebno u segmentu zdravstvene potrošnje, koji često predstavlja jedan od najvećih troškova u domaćinstvima.

Prema najavama, briga o penzionerima nije ograničena na pojedinačne mere ili kratkoročne akcije, već predstavlja deo dugoročnije politike koja se sprovodi kroz više godina.

U tom okviru, osim finansijskih davanja, razvijaju se i programi koji uključuju društveni život penzionera, poput sportskih i rekreativnih aktivnosti, koje imaju za cilj očuvanje zdravlja i socijalne uključenosti.

Novi paket mera za penzionere predstavlja kombinaciju povećanja primanja, socijalne podrške i zdravstvenih olakšica. Fokus je na najugroženijim kategorijama, uz nastojanje da se kroz više paralelnih mehanizama poboljša ukupni životni standard najstarije populacije u Srbiji.

Povećanje penzija

Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Relja Ognjenović izjavio je da će država nastaviti da radi na unapređenju položaja penzionera kroz finansijsku podršku, dodatne pogodnosti i mere koje će doprineti boljem životnom standardu.

"Prošle godine penzije su povećane za 24,4 odsto, a do kraja ove godine očekuje se novo povećanje. Uz to, u saradnji sa različitim državnim institucijama priprema se obiman paket mera namenjen penzionerima“, rekao je on.

PIO fond već deset godina kontinuirano sprovodi različite programe podrške penzionerima, naglašavajući da briga o ovoj populaciji nije vezana za pojedinačne aktivnosti ili određene periode, već predstavlja dugoročnu politiku.

"Ove godine smo za društveni standard penzionera izdvojili 1,6 milijardi dinara. Zahvaljujući tim sredstvima, više od 22.000 penzionera upućeno je na rehabilitaciju u banje, uz pokrivene troškove smeštaja i terapija. Podeljeno je i više od 115.000 paketa solidarne pomoći“, rekao je Ognjenović.

Dodao je da će Fond PIO ove godine podeliti više od 115.000 paketa solidarne pomoći penzionerima, kao i da će PIO izdvojiti novac i za Olimpijadu penzionera.

"Gledaćemo da ove godine povećanje bude još osetnije nego prošle, ali ove godine spremamo poseban paket i mera za pomoć penzionerima sa najnižim primanjima, i u fokusu će nam biti penzioneri koji imaju do nekih 40-45 hiljada dinara. Imamo dve opcije na koji način ćemo to uraditi, još nismo izabrali, ali svakako ja mislim da će ovog puta penzioneri biti izuzetno zadovoljni jer smo spremili ozbiljnu pomoć koju će dobiti upravo ti penzioneri", rekao je Ognjenović.

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