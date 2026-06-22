Vučić je, na 21. Svetskom kongresu ekonomista u Sava centru, rekao da je na pitanja kako je Srbija uspela da bude ispred suseda u poslednjih 12 godina, od prosečne plate do direktnih investicija, odgovarao da je razlog taj što je Srbija ostala otvorena i želela da privuče svakoga, bez velikih barijera.

Ukazao je da veštačka inteligencija ima potencijal da potpuno preobrazi industrije i produktivnost, ali da se ne radi samo o algoritmima, već i o talentu, energiji, računarskoj moći.

"Institucija MMF procenjuje da će 40 odsto poslova širom sveta biti pogođeno veštačkom inteligencijom; neki će nestati, drugi će biti potpuno promenjeni, nastaće nova radna mesta. Pomoć radnicima da se prilagode tom tržištu, da ne zaostaju, biće izuzetno bitn, a rast i inovacije neće rešiti svaki izazov", rekao je Vučić.

On je naveo da će neka od najvećih ograničenja narednih decenija biti možda fizička, ne tehnološka i dodao da poslednja istraživanja govore da ovo neće biti samo privremena kriza.

Dodao je da će se do 2050. potražnja za vodom povećati za 30 odsto, a potražnja za strujom bi mogla da se udvostruči zbog elektrifikacije, industrijskog rasta i veštačke inteligencije.

"Data centri bi mogli da troše struju kao, recimo, čitav Japan, što ukazuje na izazove koji nas čekaju. U svetu koji se menja i postaje sve usitnjeniji, neke zemlje smatraju da je odgovor u povlačenju iza političkih zidova, ekonomskih i tehnoloških. Srbija je odabrala drugačiji put. Mi smatramo da male i srednje zemlje uspevaju kada su otvorene, kada prave veze i saradnju sa različitim regionima, partnerima i tržištima, posebno u doba neverovatnih izazova", rekao je Vučić.

Dodao je da i na skupu ekonomista koji se održava u Beogradu ima predstavnika različitih zemalja, regiona, političkih sistema i ekonomskih modela.

"Ne razmišljamo svi slično, ne delimo iste prioritete i ne gledamo na svet na isti način, ali uprkos tim razlikama imamo slične izazove. Svi želimo jači rast, više inovacija, veću energetsku bezbednost i bolje mogućnosti za naše građane", naveo je Vučić.

Naglasio je da takmičenje vodi inovacijama, rastu, progresu, a pitanje je da li konkurencija može da ide uz saradnju, piše Tanjug.

"Ako ostvarimo taj balans, naredne decenije biće uspešnije nego protekle. Ako ne uspemo, sve naše zemlje platiće cenu", rekao je predsednik Vučić.

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