Kako sačuvati novac na plaži? Jedan komentar o "balkanskoj metodi" postao je hit (VIDEO)

TikTok korisnica Fjona podelila je snimak sa odmora na kojem je pokazala kako je njen dečko odlučio da zaštiti njihove stvari dok zajedno plivaju u moru. Umesto da zamole nekoga da pripazi na torbe i novčanike, odlučili su da ih ponesu sa sobom.

Sve dragocenosti stavili su u plastičnu kesu koju su smestili na dušek za vodu, pa je ona plutala pored njih dok su se kupali.

Od ovoga nema jeftinije - ležaljka, suncobran, pivo, tost, sve za pet evra, više o tome pročitajte OVDE.

Video je prikupio više od 400.000 lajkova, ali je najveću pažnju privukao komentar jednog korisnika koji je napisao: "Naučite ga balkanskoj metodi".

Kako je objasnio, stvari treba staviti u kesu, iskopati rupu u pesku, sakriti ih i preko svega staviti peškir za plažu.

Drugi korisnici složili su se da su novac, ključevi od automobila i ostale dragocenosti najbezbedniji kada su sakriveni ispod odeće ili peškira.

Iako je video izazvao brojne reakcije, mnogi smatraju da su upravo jednostavna i proverena rešenja i dalje najbolji način da se dragocenosti zaštite od krađe tokom odmora, piše TheSun.

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