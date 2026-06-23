Kroz 14 naučnih radova u monografiji "Stabilnost i održivost" analizira se kako odgovorna fiskalna politika, makroekonomska stabilnost i institucionalne reforme mogu da budu osnova dugoročnog i održivog razvoja, prenosi Tanjug.

U vremenu globalne neizvesnosti, geopolitičkih tenzija i brojnih ekonomskih izazova, pitanje stabilnosti javnih finansija i održivog razvoja postaje jedno od ključnih pitanja savremene ekonomije i upravo tim temama bavi se naučna monografija, saopštio je izdavač monografije Ringier Srbija.

"Monografija dolazi u trenutku kada se svetska ekonomija suočava sa fenomenom koji Mali u knjizi definiše kao 'multi-kriza' - spletom međusobno povezanih finansijskih, ekonomskih, geopolitičkih i klimatskih potresa. Kroz 14 naučnih radova, pisanih samostalno ili u saradnji sa drugim autorima, Mali analizira kako male ekonomije u tranziciji mogu da postignu makroekonomsku stabilnost uprkos globalnoj neizvesnosti", piše u saopštenju.

Naglašava se da knjiga nudi kritički osvrt na konvencionalne ekonomske dogme i zagovara heterodoksni pristup koji je istovremeno naučno utemeljen i praktično primenljiv, kao i da je fokus istraživanja na fiskalnoj decentralizaciji, restrukturiranju javnog sektora i stvaranju preduslova za dugoročno održiv rast.

Dodaje se i da se jedan od ključnih segmenata monografije bavi konkretnim reformama koje su sprovedene na nivou Grada Beograda, precizirajući da autor dokumentuje kako je gradska administracija, suočena sa budžetskim deficitom od 20,25 odsto krajem 2013. uspela da kroz institucionalno i finansijsko restrukturiranje prepolovi taj minus za godinu dana.

U monografiji se navodi, da je javni sektor, koji je generisao gubitke od skoro 24 miliona evra, transformisan u sistem koji ostvaruje profit od 8,5 miliona evra, uz uštede na javnim nabavkama od čak 62 odsto.

U saopštenju se ističe i da su teme poput onih kako će izgledati globalna ekonomija u narednoj deceniji, da li će veštačka inteligencija promeniti tržište rada i kako sačuvati privredni rast usled geopolitčkih tenzija okosnica razgovara na 21. Svetskom kongresu ekonomista.

Podseća se i da Siniša Mali učestvuje na panelu "Fiscal Policy and Financing of Sustainable Development", koji će se održati u sredu, 24. juna.

Monografija "Stability and Sustainability" u izdanju Ringier Serbia, kako se naglašava pruža teoretski okvir za razumevanje tema o kojima će se diskutovati na panelu, povezujući iskustvo Srbije u stabilizaciji javnih finansija sa širim međunarodnim kontekstom.

Kako se navodi u recenziji profesora Ekonomskog fakulteta Dragana Đuričina, ovo delo nudi viziju "ministarstva za budućnost" i postavlja temelje za trajnu održivost ekonomija srednjeg dohotka.

"Stabilnost javnih finansija nije samo fiskalni cilj, već preduslov za održiv razvoj, dugoročne investicije i veću otpornost ekonomije. Kriza prouzrokovana geopolitičkim tenzijama pokazala je da su svetu danas potrebna konkretna rešenja. Upravo zato je važno da se o ovoj temi razgovara i u naučnom i u međunarodnom ekonomskom kontekstu. Monografija Stability and Sustainability bavi se pitanjem kako odgovorna fiskalna politika može da bude osnova stabilnog i održivog razvoja Republike Srbije", izjavio je autor monografije Siniša Mali.



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