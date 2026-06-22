Dobra vest za zvanični početak leta - cene energenata će padati

To je izjavio američki ministar energetike Kris Rajt, ističući da očekuje da će cene energenata nastaviti da padaju.

On je gostujući na američkoj televiziji ABC News ocenio i da povećana američka proizvodnja i rast izvoza iz Venecuele doprinose stabilizaciji tržišta.

"Ne bavim se više predviđanjem cena nafte i benzina, ali one će nastaviti da idu naniže. Tokovi nafte i prirodnog gasa kroz moreuz već su se vratili u normalu i tako će ostati bez obzira na ishod pregovora sa Iranom", rekao je Rajt.

On je dodao da bi američki potrošači trebalo da očekuju nastavak pada cena energenata, piše Tanjug.

Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su prošle nedelje memorandum o razumevanju, koji je označen kao korak ka prevazilaženju višemesečnog zastoja u vezi sa Ormuskim moreuzom, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte.

Prema podacima analitičkih agencija, cene goriva u SAD su tokom maja značajno porasle, ali su nakon postignutog sporazuma počele da opadaju, pa je prosek danas niži u odnosu na prethodni period.

U međuvremenu, u Švajcarskoj se održavaju novi pregovori američke i iranske strane, uz učešće posrednika iz Pakistana i Katara, u kojima učestvuju potpredsednik SAD Džej Di Vens i specijalni izaslanici Stiven Vitkof i Džared Kušner.

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