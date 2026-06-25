Zato odlučuju da na letovanje idu svojim automobilom i često biraju destinacije po tome koliko im je novca potrebno za gorivo, putarine i trajekt.

Grčka ostrva su neretko izbor srpskih turista, a dosta njih putuje na Krf, Lefkadu i Kefaloniju. Put do ovih ostrva traje od 11 do 14 sati, bez zadržavanja na granici i u zavisnosti od destinacije. Koliko je novca potrebno izdvojiti za gorivo, putarine i trajekt takođe zavisi od izbora ostrva.

Putovanje na Krf zahteva korišćenje trajekta iz Igumenice. Njegova cena zavisi od luke dolaska, navela je za Juronjuz Srbija Ana Nikolić, urednica portala nikana.gr. Objasnila je da je za trajekt okvirno potrebno od 45 do 70 evra u jednom smeru za automobil i četvoročlanu porodicu.

"Putovanje automobilom do Krfa računajući gorivo, putarine i trajekt košta od 430 do 600 evra u oba smera", rekla je ona.

Istakla je da je put do Kefalonije skuplji jer je udaljenija i da se do nje isto ide trajektom.

"Do Kefalonije može da se ide preko Lefkade i Nidrija/Vasilikija ili preko Kilinija, a troškovi zavise od izabrane rute. Trošak za put automobilom do ovog ostrva okvirno iznosi od 600 do 800 evra u oba smera", ukazala je ona.

Lefkada je povoljnija od Krfa i Kefalonije jer se do ostrva dolazi automobilom preko pokretnog mosta, bez obaveznog trajekta."Za gorivo i putarine okvirno je potrebno od 350 do 500 evra u oba smera, u zavisnosti od potrošnje automobila i polaznog mesta", kazala je sagovornica za portal Juronjuz Srbija.

Oni koji na letovanje idu automobilom treba da budu svesni da putovanje može da se pretvori u noćnu moru ako se vozilo pokvari. Zbog toga treba da ponesu više novca u slučaju da im zatreba majstor, čije usluge u Grčkoj nisu jeftine.

Kako je Nikolić navela, cene auto-servisa u Grčkoj dosta variraju i zavise od mesta, sezone, vrste kvara, dostupnosti delova i toga da li je potrebna šlep služba. U manjim mestima i na ostrvima popravke mogu biti skuplje ili sporije, naročito ako deo mora da se naruči.

Napomenula je da se dolazak majstora naplaćuje i da okvirno košta od 50 do 150 evra. U slučaju da je potrebno šlepovanje automobila mora da se izdvoji od 80 do 200 evra, a za duže relacije i do 1.000 i više evra.

Prema njenim rečima, ukoliko se motor automobila pregreva dijagnostika i manja intervencija okvirno košta od 50 do 150 evra, a ozbiljniji kvar može da bude i znatno skuplji.

"Zamena ili kupovina akumulatora košta od 100 do 200 evra, u zavisnosti od modela. Što se tiče kočnica, zamena pločica ili osnovna intervencija može da bude od 150 evra i više, a ozbiljniji kvar kočionog sistema može da bude znatno skuplji", zaključila je za Juronjuz Srbija Ana Nikolić.

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