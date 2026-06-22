"Pre svega, putna infrastruktura je definitivno nešto što nam nedostaje. Neki planovi su već napravljeni, ali još nisu realizovani, i ne znamo da li će se to uskoro desiti", rekao je meštanin Jovan.

Uskoro će se, međutim, kako kaže, svakodnevno ponavljati situacija kojoj je svedočio tokom celog života.

"Na putu koji vodi od Mišića, a koji je i jedini put koji vodi do Čanja, redovno se dešavaju kolaps, autobusi se redovno zaglavljuju i to utiče na gužvu i smanjen broj turista", kaže on.

Nervoza se ne može izbeći ni kada se konačno stigne u Čanj.

Kako kaže, automobili su parkirani pored trotoara, sa obe strane puta, tako da je veoma teško da se dva automobila mimoiđu.

"To je pitanje koje se svake godine postavlja na početku turističke sezone, a onda se na neki način rešava. Postoje privatni parkinzi, postoje mesta, i mislim da bi institucije, pre svega morsko dobro koje upravlja ovim područjem, trebalo da o tome razmišljaju na kraju svake sezone, a ne na početku, jer je tada već kasno za bilo kakve planove2, kaže meštanin Marko.

Planiranju se, dodaje, takođe ne pristupa adekvatno.

"Mislim da bi planiranje trebalo da bude mnogo efikasnije i da ljudi koji planiraju treba da dođu u Čanj u jeku sezone, da vide kakva je situacija, da izbroje automobile za koje treba obezbediti parking i da pitaju i meštane", dodaje Marko.

Kada se završi potraga za parkingom, turisti obično mogu da pronađu mesto na ležaljci za 15 evra. Mesto na pesku, s druge strane, uskoro će biti nemoguća misija.

"Kao laiku, čini mi se da je preveliki procenat plaže zauzet ležaljkama i da je ostalo vrlo malo prostora za besplatno kupanje", smatra Jovan, piše RTCG.

Osim mesta na plaži, turistima nedostaje još nešto. Malo produženog noćnog života. Ostalo je u redu. Malo je gužva, da, idu prebrzo, što mislim da bi trebalo malo učiniti da se reguliše saobraćaj.

Vreme je, kaže Marko, majstorsko sito. Ono će pokazati u kom pravcu Čanj mora da se razvija da bi bio prijatan i za turiste i za meštane.

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