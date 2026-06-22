Nisu giros ni ležaljke - ovo su najveći troškovi srpskih turista u Grčkoj

Međutim, računica pokazuje da najveći deo budžeta srpskih turista odlazi na sasvim druge stvari.

Smeštaj je najveća stavka

Najveći pojedinačni trošak i dalje predstavlja smeštaj. Cene apartmana i hotela poslednjih godina značajno su porasle, pa porodice za desetodnevni odmor često izdvajaju između 1.000 i 1.500 evra, dok su cene na popularnim ostrvima i poznatim letovalištima i znatno više.

Upravo zbog toga smeštaj neretko odnese gotovo polovinu ukupnog budžeta predviđenog za letovanje.

Hrana i restorani odnose stotine evra

Iako mnogi turisti iz Srbije na more nose deo namirnica ili kuvaju u apartmanima, teško je odoleti večerama u tavernama, morskim specijalitetima, girosima, sladoledima i kafama.

Srbi, oprez u Grčkoj - kazne sada idu i do nekoliko stotina evra, više o tome pročitajte OVDE.

Kada se svi troškovi saberu, porodica tokom desetodnevnog odmora lako potroši nekoliko stotina evra samo na hranu i piće.

Put do Grčke sve skuplji

Veliki izdatak predstavljaju i gorivo, putarine i troškovi putovanja. Pošto većina naših turista na odmor ide automobilom, odlazak i povratak, uz obilazak okolnih mesta, često koštaju više od 200 evra.

Sitnice na kraju naprave veliki račun

Mnogi tek po povratku shvate koliko su novca ostavili na sitnim troškovima. Flaširana voda, sokovi, sladoledi, grickalice, izleti i vožnje brodićem pojedinačno ne deluju skupo, ali na kraju odmora mogu da dostignu nekoliko stotina evra, piše Biznis Telegraf.

Lidl postao obavezna stanica

Poslednjih godina sve više srpskih turista značajan deo budžeta troši u grčkim supermarketima. Lidl i drugi veliki trgovinski lanci postali su gotovo neizostavna stanica po dolasku na letovanje.

Tu se kupuju voda, voće, povrće, meso, piće i grickalice za celu porodicu, što je često povoljnije od svakodnevnih odlazaka u restorane.

I dok mnogi misle da novac najviše odlazi na provod ili suvenire, računica pokazuje da su smeštaj, hrana i put i dalje tri najveće stavke koje određuju koliko će letovanje u Grčkoj na kraju zaista koštati.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

