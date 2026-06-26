Indeks Beogradske berze Belex15 je pao za 0,66 odsto, a Belexline je bio u minusu od 1,37 odsto.



Prve na listi dobitnika našle su se akcije Jedinstva iz Sevojna koje su porasle za 2,67 odsto i na kraju trgovanja vredele po 8.421 dinara, kao i akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda koje su bile u minusu od 0,34 odsto ina zatvaranju vredele po 2.088 dinara



Gubitničku listu predvodilo je preduzeće Putevi iz Užica čije su akcije pale za 23,47 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.200.



Na drugom mestu je Impol Seval iz Sevojna s padom vrednosti akcija od 11,63 odsto i koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 5.479 dinara po akciji, potom slede akcije Preduzeće za puteve Valjevo sa padom od 6,25 odsto i vrednošću na zatvaranju od 3.000 dinara.



Među gubitnicima su se našli i Messer Tehnogas iz Beograda čije su akcije pale za 1,45 odsto i na zatvaranju vredele po 34.001 dinara, kao i beogradskog Energoprojekt holdinga sa padom od 1,32 odsto i vrednošću akcija na kraju trgovanja od po 522 dinara, prenosi Tanjug.



Najviše je trgovano akcijama Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda kojima je ostvaren promet od 10.609.286 dinara, a drugo mesto zauzela je beogradska osiguravajuća kompanija Dunav osiguranje s prometom od 2.766.010 dinara.



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