Sok od krompira postaje industrijska sirovina

Kako je saopšteno u projektu, to će doprineti smanjenju zavisnosti evropske industrije od fosilnih sirovina i palminog ulja.

Napominje se da će biorafinerija nastati adaptacijom dela postojećeg proizvodnog pogona holandske kompanije Royal Avebe, a koristiće napredne procese fermentacije za pretvaranje soka od krompira u srednjelančane masne kiseline namenjene primeni u hemijskoj industriji.

Projekat PACE, čiji naziv označava pretvaranje soka od krompira u masne kiseline za nove lance vrednosti zasnovane na biološkim sirovinama u Evropi, predstavlja jedan od najznačajnijih evropskih poduhvata u oblasti cirkularne hemije i održive bioekonomije, prenosi Tanjug.

Početni sastanak partnera održan je 17. juna u Amsterdamu, čime je zvanično počela realizacija četvorogodišnjeg projekta.

Predstavnici konzorcijuma usaglasili su ciljeve, plan aktivnosti i mehanizme saradnje za naredni period.

Koordinator projekta Nils van Stralen izjavio je da PACE pokazuje kako postojeća industrijska infrastruktura može biti prilagođena za održivu proizvodnju bez potrebe za izgradnjom potpuno novih postrojenja.

U narednoj fazi projekta partneri će raditi na uspostavljanju biorafinerije, optimizaciji proizvodnog procesa i testiranju primene novih bioloških hemikalija u industriji, uz procene održivosti i tržišnog potencijala koje bi mogle da omoguće širu primenu ovog modela širom Evrope.

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