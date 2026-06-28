Dva glavna dobavljača energije za EU - Rusija više nije tu

Prema podacima Evropskog statističkog zavoda, Sjedinjene Američke Države ostale su najveći pojedinačni dobavljač sirove nafte Evropskoj uniji, sa udelom od 17,8 odsto ukupnog uvoza, ispred Norveške sa 16,6 odsto i Kazahstana sa 9,6 odsto.

Istovremeno, vrednost uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) smanjena je osam odsto, iako je količina uvezenog LNG-a porasla 2,9 odsto, što ukazuje na niže cene ovog energenta na međunarodnom tržištu, prenosi Seebiz.

Pad je zabeležen i kod prirodnog gasa isporučenog gasovodima, gde je vrednost uvoza smanjena 12,7 odsto, a količina četiri odsto.

Kada je reč o tečnom prirodnom gasu, više od polovine ukupnog uvoza, odnosno 57,4 odsto, stiglo je iz Sjedinjenih Američkih Država, dok su Rusija i Katar učestvovali sa 17,3, odnosno 6,6 odsto.

Norveška je zadržala vodeću poziciju kao dobavljač prirodnog gasa koji se transportuje gasovodima, sa udelom od 54,4 odsto, ispred Alžira sa 18,5 odsto i Rusije sa 9,8 odsto.

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