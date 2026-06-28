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Dva glavna dobavljača energije za EU - Rusija više nije tu

Vrednost uvoza sirove nafte u EU porasla je 0,8 odsto u poređenju sa prosečnim mesečnim nivoom iz 2025. godine, dok je fizički obim uvoza neznatno smanjen, za 0,6 odsto, objavio je Evrostat.

 

Autor:  Stanko Stamenković
28.06.2026.11:21
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Dva glavna dobavljača energije za EU - Rusija više nije tu
Foto: ultramansk / Shutterstock.com
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Foto: Tetiana Shumbasova / Shutterstock.com
 Pronađeni delovi metala u hrani - povlače Nutela prozvod iz radnji u Nemačkoj
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Prema podacima Evropskog statističkog zavoda, Sjedinjene Američke Države ostale su najveći pojedinačni dobavljač sirove nafte Evropskoj uniji, sa udelom od 17,8 odsto ukupnog uvoza, ispred Norveške sa 16,6 odsto i Kazahstana sa 9,6 odsto.

Istovremeno, vrednost uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) smanjena je osam odsto, iako je količina uvezenog LNG-a porasla 2,9 odsto, što ukazuje na niže cene ovog energenta na međunarodnom tržištu, prenosi Seebiz.

Pad je zabeležen i kod prirodnog gasa isporučenog gasovodima, gde je vrednost uvoza smanjena 12,7 odsto, a količina četiri odsto.

Kada je reč o tečnom prirodnom gasu, više od polovine ukupnog uvoza, odnosno 57,4 odsto, stiglo je iz Sjedinjenih Američkih Država, dok su Rusija i Katar učestvovali sa 17,3, odnosno 6,6 odsto.

Norveška je zadržala vodeću poziciju kao dobavljač prirodnog gasa koji se transportuje gasovodima, sa udelom od 54,4 odsto, ispred Alžira sa 18,5 odsto i Rusije sa 9,8 odsto. 

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