Veštačka inteligencija guta struju, Amerika odgovara sa 10 novih nuklearnih reaktora

Prema saopštenju američkog Ministarstva energetike, cilj projekta je da se odgovori na nagli rast potražnje za električnom energijom, koji je poslednjih godina dodatno podstaknut širenjem velikih data centara i ubrzanim razvojem veštačke inteligencije.

Ministar energetike Kris Rajt izjavio je da među investitorima i energetskim kompanijama vlada veliko interesovanje za projekat i da bi izgradnja novih reaktora mogla da počne do 2030. godine, dok se puštanje u rad očekuje sredinom tridesetih godina ovog veka.

Administracija očekuje da će serijska izgradnja na više lokacija dodatno ojačati lance snabdevanja i građevinsku ekspertizu, kao i da bi vreme izgradnje i ukupni troškovi mogli biti znatno povoljniji nego na projektu Plant Vogtle. Planirano je da svih deset novih reaktora koristi isti dizajn - Westinghouse AP1000 - rekao je Rajt, prenosi Kamatica.

Pet lokacija i deset novih reaktora

Ministarstvo energetike navelo je da je sedam energetskih kompanija već potpisalo pisma o namerama i predložilo potencijalne lokacije za izgradnju.

U narednoj fazi trebalo bi da bude izabrano pet lokacija, na kojima će biti izgrađena po dva nuklearna reaktora.

Predviđena sredstva iz saveznog programa biće namenjena prvenstveno za nabavku ključnih komponenti sa dugim rokovima isporuke, dok sama izgradnja neće biti direktno finansirana iz tog fonda.

Nuklearna energija ključna za budućnost

Administracija je ranije postavila cilj da se proizvodnja nuklearne energije u SAD učetvorostruči tokom narednih 25 godina, ocenjujući da će upravo nuklearna energija imati ključnu ulogu u zadovoljavanju buduće potražnje za električnom energijom.

Ipak, kritičari upozoravaju da su ovakvi projekti izuzetno skupi i da često kasne, dok pojedini stručnjaci smatraju da vetroelektrane i solarne elektrane predstavljaju manje rizičnu alternativu.

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